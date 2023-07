Maya Hawke: Nie tylko córka sławnych rodziców

Maya Hawke przebojem wkroczyła do świata kina - taki początek kariery można sobie tylko wymarzyć. Miała 19 lat, kiedy zagrała w miniserialu BBC, będącym ekranizacją głośnej powieści "Małe kobietki". W wieku 21 lat wystąpiła w serialowym przeboju Netflixa "Stranger Things" , a następnie w filmie Quentina Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood" . Jest córką hollywoodzkich gwiazd - Umy Thurman i Ethana Hawke'a , ale na sukces zapracowała sama.

Maya Hawke urodziła się 8 lipca 1998 roku. Najpierw próbowała swoich sił w modelingu, jednak to aktorstwo zwyciężyło. Sławni rodzice byli początkowo sceptycznie nastawieni do tego, by poszła w ich ślady. "Moi rodzice byli nieufni, bo próbowali mnie chronić przed ciemną stroną popularności" - mówiła Maya w rozmowie z "The Guardian".

"To skomplikowana praca. Musisz mierzyć się z nieustanną krytyką i brakiem prywatności. A ona jest bardzo wrażliwą osobą. Myślę, że każdy opiekuńczy rodzic miałby zastrzeżenia co do wybrania tej profesji przez swoje dziecko" - mówiła Uma Thurman w wywiadzie udzielonym "Access Hollywood".



Thurman dodała, że zdanie zmieniła dopiero wówczas, gdy dostrzegła, jak wielki talent ma jej córka.

"Jest absolutnie genialną aktorką. Nie mogła więc postąpić inaczej. Teraz już wiem, że to była słuszna decyzja, bo ma ogromny talent" - zaznaczyła gwiazda. I dodała, że obecnie nie udziela córce wielu zawodowych rad, bo ta zwyczajnie ich nie potrzebuje. "Podejrzewam, że wie teraz więcej niż ja" - przyznała Thurman.

Maya Hawke: Zaczęło się od "Stranger Things"

Debiutem Hawke była rola Jo March w telewizyjnej adaptacji powieści "Małe kobietki" (2017). Światowa publiczność pokochała ją za udział w bijącym rekordy popularności przeboju Netfliksa - "Stranger Things", gdzie aktorka wcieliła się w Robin w trzecim i czwartym sezonie serialu. W ostatnim hicie Quentina Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood" , Maya zagrała niewielką, ale zapadającą w pamięć rolę - była jedną z wyznawczyń sekty Mansona.

W 2022 roku aktorkę mogliśmy oglądać w filmie "Królu Internetu" . Maya Hawke wciela się w postać Frankie - kelnerki, która marzy o karierze reżyserskiej i realizatorskiej. Przypadkowe poznanie charyzmatycznego chłopaka sprawia, że dziewczyna wpada na pomysł, by uczynić z niego influencera. Film był satyrą na powszechne uzależnienie młodego pokolenia od smartfonów i sieci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król Internetu" [trailer] materiały prasowe

"Cały czas korzystam z telefonu, ale jestem pewna, że w pewnym sensie oddziela mnie on od prawdziwych relacji i od interakcji w prawdziwym świecie. Mojemu pokoleniu trudno jest żyć bez smartfona i sami do końca nie wiemy, co przez to tracimy" - mówił po premierze aktorka.

W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać m.in. w miniserialu historycznym "The Good Lord Bird", debiucie fabularnym Gii Coppolii "Mainstream", horrorze Netfliksa "Ulica strachu" oraz w najnowszej produkcji Wesa Andersona "Asteroid City" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Asteroid City" [trailer] materiały prasowe

Maya Hawke: Po raz pierwszy u boku znanej mamy

Wkrótce Maya Hawke pojawi się po raz pierwszy u boku mamy Umy Thurman w filmie "The Kill Room" (film czeka na amerykańską premierę). Duetowi matka-córka będzie partnerować Samuel L. Jackson .

"The Kill Room" w reżyserii Nicol Paone jest określany jako "mroczna komedia akcji". Fabuła skupia się wokół historii płatnego zabójcy ( Joe Manganiello ), który przypadkowo staje się sensacją w świecie sztuki. Uma Thurman wcieli się w postać handlarki dziełami sztuki, a Samuel L. Jackson w szefa płatnego zabójcy. Nie ujawniono, jaką postać zagra May Hawke.



Młoda aktorka ma też zagrać w filmie ze swym ojcem. Akcja "Revolver" rozgrywać się będzie w 1966 roku. Maya Hawke wcieli się w mieszkającą w Anchorage na Alasce nastoletnią Jane. Właśnie tam do awaryjnego lądowania zmuszony zostanie samolot z muzykami grupy The Beatles na pokładzie. W mieście wybuchnie beatlemania, a Jane zaplanuje sobie, że zrobi wszystko, by stracić dziewictwo z George’em Harrisonem. Szybko odkryje, że miłość i przygodę można znaleźć o wiele bliżej domu niż wcześniej myślała.

Nie wszyscy wiedzą, ale aktorstwo to niejedyna pasja dziewczyny - tworzy też muzykę i występuje wraz ze swoim zespołem. Maya Hawke ma 25 lat i jej kariera dopiero się rozwija, zapewne jeszcze nieraz nas zaskoczy.