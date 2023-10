"May December": Najnowszy projekt Natalie Portman

Natalie Portman w ostatnim czasie postanowiła zainwestować w nowy biznes. Razem z przyjaciółką Sophie Mas założyła firmę produkcyjną MountainA i już zdążyła odnieść pierwszy sukces. Po entuzjastycznym przyjęciu na festiwalu w Cannes, Netflix zdecydował się zakupić ich pierwszy film - "May December". Platforma wydała aż 11 milionów dolarów.

Aktorka nie kryje podekscytowania.

"To niesamowite, to było bardzo zaskakujące. Kiedy kręcisz film, stawiasz na scenariusz i czuliśmy, że jest dobry. Jednak w Cannes mieliśmy pokaz późno w nocy, po premierze "Czasu krwawego księżyca", ale czuliśmy, że widzowie zareagowali doskonale, świetnie się bawili i byliśmy pewnie, że film do nich trafił. Wiedzieliśmy, że na rynku, zwłaszcza po strajku, będzie ciasno - film sfinansowaliśmy samodzielnie, ale sprzedaż Netflixa wydawała się świadectwem naszej pracy." - mówiła w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Reklama

"May December": O czym opowiada film?

Akcja filmu "May December" Todda Haynesa rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak opinię publiczną zbulwersował romans młodego chłopaka Joego i jego starszej przełożonej Gracie. Teraz Joe (w tej roli Charles Melton) i Gracie ( Julianne Moore ) są już małżeństwem i mają dwójkę dzieci, które kończą właśnie szkołę średnią. W pewnym momencie zgłasza się do nich producent, który na podstawie historii ich romansu chce nakręcić film.



Para nie tylko się na to godzi, ale też przyjmuje pod swój dach Elizabeth Berry - aktorkę, która ma w tym filmie wcielić się w postać Gracie. Obecność Berry ( Natalie Portman ) sprawi, że członkowie rodziny ujawniają od dawna skrywane uczucia. Joe, który nigdy nie przepracował romansu z młodości, teraz ma problem z zaakceptowania nowej sytuacji, jaką jest opuszczenie domu rodzinnego przez jego dzieci. Z kolei Gracie zaprzyjaźnia się z wcielającą się w jej postać aktorką. Obie poznają łączące je podobieństwa, ale i dzielące je różnice.



Film ma trafić na Netfliksa w grudniu tego roku.