Maui i Vaiana powracają! Zobacz zwiastun nowej wersji uwielbianej animacji

Bohaterką filmu "Vaiana: Skarb oceanu" z 2016 roku była tytułowa dzielna nastolatka, która podjęła się niebezpiecznej misji, aby ocalić rodzinną wyspę. Wraz z potężnym niegdyś półbogiem imieniem Maui (i nieco nierozgarniętym kogutem) wyruszyli w pełną niezwykłych przygód żeglugę przez ocean. Z pomocą nowego towarzysza dziewczyna rzuciła wyzwanie morskim potworom i przeznaczeniu. Wspólnymi siłami pomogli uśpionej bogini i tym samym uratowali okoliczne wyspy.

Historia była zainspirowana opowieściami ludów Oceanii, które jako jedne z pierwszych przemierzały wody Pacyfiku.

Reklama

W 2024 roku doczekaliśmy sequela przygód dzielnej wojowniczki i jej przyjaciół, a teraz wypatrujemy zapowiadanego od dawna filmu live action! Jak prezentuje się odtwórczyni głównej roli?

"Vaiana": mamy zwiastun nowego filmu

Ponad rok temu poznaliśmy nazwisko aktorki, która wcieli się w rolę Vaiany - jest nią Catherine Laga'aia, która wyglądem niezwykle przypomina animowaną bohaterkę.

"Jestem naprawdę podekscytowana wcieleniem się w tę postać, ponieważ Vaiana jest jedną z moich ulubionych. Mój dziadek pochodzi z Fa‘aala, Palauli, w Savai‘i. A moja babcia z Leulumoega Tuai na głównej wyspie 'Upolu w Samoa. Jestem zaszczycona, że mogę celebrować Samoa i wszystkie narody wysp Pacyfiku, a także reprezentować młode dziewczyny, które wyglądają jak ja" - wyznała jakiś czas temu siedemnastolatka.

Podobnie jak w oryginalnym filmie animowanym z 2016 roku, w filmie aktorskim ponownie wystąpi Dwayne Johnson jako Maui.

Wideo youtube

Aktorska wersja "Vaiany" trafi do kin 10 lipca 2026 roku.