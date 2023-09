Opowiadając o swoim nowym projekcie, Matthew McConaughey w rozmowie z magazynem "People" zapewnił, że nigdy dotąd nie planował wydania książki dla dzieci. Choć oczywiście z rozmów z trójką własnych pociech rodziło się wiele inspiracji, aby taką książkę popełnić, gwiazdor nie do końca wiedział jakby miał się do niej zabrać. Inspiracja przyszła sama. Pewnej nocy ze snu wyrwała go piosenka, która nagle pojawiła się w jego głowie.

Matthew McConaughey: Piosenka przerodziła się w książkę

"Będąc rodzicem, cały czas myślisz o swoich dzieciach i chyba właśnie tamtego popołudnia rozmawiałem z nimi o różnych, ważnych dla nich rzeczach, przez które przechodziły po raz pierwszy. Pojawiły się różne pytania i wątpliwości. A ja sam chyba podświadomie wciąż je analizowałem. Więc, gdy w mojej głowie pojawiła się piosenka, zapisałem ją i nagle wszystko nabrało sensu, a książka jakby napisała się sama" - stwierdził aktor.

Reklama

Matthew McConaughey: Transformer 1 / 11 Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Kino Świat

W książce "Just Because" młodzi czytelnicy nie znajdą opowieści, a jedynie napisane dwuwierszem refleksje, mądrości i lekcje życiowe, które sam autor przekazuje swoim dzieciom. Całość zdobią ilustracje, które na potrzeby książki stworzyła Renée Kurilla. Oczywiście, pierwszymi recenzentami były dzieci aktora: 15-letni Levi, 13-letnia Vida i 10-letni Livingston, jednak książka trafia też do dużo starszych czytelników. Jak przyznał gwiazdor filmu "Witaj w klubie", jego mama Kay także pochwaliła to wydawnictwo.

"Moja mama ma 91 lat i gdy ją przeczytała stwierdziła: 'Ta książka przypomniała mi i uświadomiła wiele rzeczy, nie jest dedykowana wyłącznie dzieciom'" - podkreślił aktor. W istocie on sam ma nadzieję, że zawarte w niej refleksje zachęcą rodziców do podejmowania ze swoimi dziećmi wielu tematów, a może staną się dla nich inspirującym wstępem.