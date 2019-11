Matthew McConaughey zadebiutował na Instagramie

Hollywoodzki aktor Matthew McConaughey uczcił swoje 50. urodziny, zakładając konto na Instagramie. W swoim pierwszym poście zamieścił filmik, w którym nie ukrywa, że jest nieco zestresowany swoim debiutem w sieci.

Matthew McConaughey to kolejna z gwiazd, która w ostatnim czasie dołączyła do mediów społecznościowych /Tim Warner /Getty Images

Czyżby McConaughey wziął przykład z Jennifer Aniston? Aktorka 15 października przyłączyła się do społeczności instagramowej i w przeciągu trzech tygodni zgromadziła 18,5 mln obserwatorów. McConaughey, tak jak Aniston, długo opierał się przed otworzeniem drzwi do swojego życia w mediach społecznościowych, ale i on w końcu się przełamał.



Reklama

Aktor założył konto 4 listopada, dokładnie w dniu swoich 50. urodzin. Wywołał tym duże poruszenie wśród fanów. W przeciągu pierwszych 17 godzin konto gwiazdora zaczęła obserwować 600 tys. osób.

"Gdy ludzie wchodzą na moją stronę, chcę, by zobaczyli mnie" - mówi McConaughey na początku jednominutowego filmiku, który opublikował w sieci. Filmiku, który ma dosyć surową, amatorską formę. Aktor przyznaje, że jest nieco zestresowany tym, że od teraz będzie dzielić się swoim życiem i swoimi poglądami, ale jednocześnie nie może doczekać się reakcji ze strony swoich fanów. Liczy na to, że czasami uda mu się kogoś rozśmieszyć, a czasami zmusić do refleksji.

Na swoim profilu, aktor podpisał się jako "mąż", "ojciec", "aktor", "minister kultury", "profesor", "dyrektor kreatywny", a także, co ciekawe, "ekspert od kiszonych ogórków".

Gwiazdora na Instagramie gorąco przywitali niektórzy z jego słynnych znajomych. "Woohoo!!! Instagram stał się znacznie lepszym miejscem" - napisała w komentarzu pod filmikiem Reese Witherspoon.

Matthew McConaughey: Transformer 1 / 11 Jego pierwszą rolą był przemądrzały nieudacznik Wooderson w filmie "Uczniowska balanga". Rola miała być epizodem, jednak zdolności młodego aktora uczyniły ją zauważalną. Wkrótce potem przeprowadził się do Los Angeles i już wtedy prawie nie schodził z planu filmowego. Zagrał m.in. w sequelu "Teksańskiej masakry piłą łańcuchową" oraz w filmie Herberta Rossa "Chłopaki na bok". Aktor partnerował wtedy Drew Barrymore. Rolą, która pozwoliła naszemu bohaterowi wybić się na szczyty był szeryf Deeds w filmie "Samotna gwiazda" Johna Saylesa. Ta kreacja spowodowała, że zauważył go Joel Schumacher, który szukał odtwórcy głównej roli do filmu "Czas zabijania" - adaptacji powieści Johna Grishama. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Kino Świat udostępnij