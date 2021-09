Matt Dillon i Charlotte Gainsbourg: Niezwykły romans

Akcja filmu osadzona jest pod koniec lat 40. XX wieku. Opowieść toczy się równolegle w Chicago i Paryżu. "An Ocean Apart" pokaże wycinek niezwykłego romansu, jaki nawiązał się między francuską filozofką, feministką, partnerką życiową Jean-Paula Sartre'a, Simone de Beauvoir i amerykańskim pisarzem Nelsonem Algrenem, znanym z książek opisujących życie ludzi z nizin społecznych.



Ich relacja trwała od 1947 do 1964 r. Utrzymała się mimo faktu, że widywali się średnio raz do roku. Przede wszystkim pisali do siebie listy miłosne. Zachowało się ich około 350 i zostały wydane w formie książki. Algren był dla Beauvoir inspiracją do napisania powieści "Mandaryni", za którą w 1955 r. została uhonorowana najbardziej prestiżową nagrodą literacką we Francji - Nagrodą Goncourtów.

Obraz wyreżyseruje pochodzący z Francji, Frederic Garson. Za filmem stoi francuska wytwórnia Curiosa Films, która pracuje obecnie nad zebraniem funduszy na ten projekt.

Zarówno Dillon, jak i Gainsbourg chętnie współpracują z twórcami niezależnymi. Oboje występowali w filmach Larsa von Triera - Dillon w "Domie, który zbudował Jack", a Gainsbourg w "Antychryście" i "Nimfomance".