Matt Damon znów u Stevena Soderbergha

Matt Damon i Steven Soderbergh współpracowali już przy ośmiu filmach. Dziewiątym z kolei będzie szykowany dla HBO Max thriller "No Sudden Move". Damon pojawi się w nim w niewielkiej roli. Jak donosi portal "Deadline", obecność popularnego aktora na planie ograniczy się do dwóch dni zdjęciowych.

Matt Damon wystąpił już w ośmiu filmach Stevena Soderbergha. Czas na dziewiąty / Pascal Le Segretain /Getty Images

Lista filmów Soderbergha, w których można zobaczyć Matta Damona, jest długa. Znajduje się na niej film "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" oraz dwie kolejne części tej serii, a także "Che. Boliwia", "Intrygant", "Contagion - Epidemia strachu", "Wielki Liberace" i "Niepoczytalna". Czasem były to występy w rolach głównych, rzadziej w epizodach. Do tej ostatniej kategorii należeć będzie jednak rola Damona w kolejnej produkcji Soderbergha - "No Sudden Move".



Na planie kręconego w Detroit obrazu Damon dołączy do gwiazdorskiej obsady, w której znaleźli się Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Amy Seimetz, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe, Bill Duke, Frankie Shaw oraz Julia Fox. Akcja filmu rozgrywać się będzie w 1955 roku. Jego bohaterami będzie grupa drobnych kryminalistów, którzy zostają wynajęci do dokonania kradzieży pewnego dokumentu. Kiedy wszystko idzie nie po ich myśli, ruszają na poszukiwania osoby, która zleciła im kradzież. W tle tych poszukiwań będzie zmieniające się na ich oczach miasto rozdarte przez zamieszki rasowe.

Nie jest to jedyny projekt, jaki Soderbergh zrealizuje dla platformy HBO Max. W planach reżysera jest również film "Let Them All Talk" opowiadający o uznanej pisarce, która w towarzystwie przyjaciółek wyrusza w podróż, by trochę się zabawić i zaleczyć stare rany. W filmie wystąpią Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges oraz Gemma Chan.

Ostatnim filmem, w którym można było zobaczyć Matta Damona, był "Le Mans '66" z ubiegłego roku. W 2019 roku pojawił się on również w krótkiej roli w filmie Kevina Smitha "Jay i Cichy Bob powracają". Niedawno zakończyły się zdjęcia do reżyserowanego przez Ridleya Scotta filmu "The Last Duel", gdzie Damon ponownie wystąpi u boku Bena Afflecka, z którym napisali scenariusz tego filmu. Ich ostatnia scenariuszowa współpraca - "Buntownik z wyboru" - przyniosła im Oscara. Damon zagra też w nowym filmie Toma McCarthy'ego ("Spotlight") zatytułowanym "Stillwater".