"Matrix 4": Christina Ricci dołączyła do obsady

Do obsady filmu "Matrix 4" dołączyła kolejna gwiazda. Jak informuje Warner Bros., jedną z bohaterek zagra Christina Ricci ("Monster", "Jeździec bez głowy", "Rodzina Addamsów").

Na razie nie ujawniono, jaką postać zagra Christina Ricci.

"Matrix" braci Wachowskich, który zadebiutował w kinach w 1999 roku, wprowadził do filmu efekty specjalne, które odmieniły sposób pokazywania akcji w filmach. Powstająca właśnie w Berlinie czwarta część "Matriksa" również ma zrewolucjonizować kino. Tak zapowiadają jego twórcy.

Zdjęcia do filmu Lany Wachowski zostały niedawno wznowione po przymusowej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Znana jest obsada filmu, ale właściwie nic nie wiadomo na temat jego fabuły i innych szczegółów.

Występujący w filmie aktorzy są zgodni co do tego, że "Matrix 4" nie tylko zachwyci wizualnie, ale i opowie inspirującą historię.



W filmie wystąpią: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Erendira Ibarra, Andrew Caldwell oraz Yahya Abdul-Mateen II.

Wideo