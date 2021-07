"Matrix 4": Będzie Morfeusz, ale... młody?

Z trojga głównych bohaterów trylogii "Matrix", w czwartej części tego filmu powróci tylko dwoje - Neo (Keanu Reeves) i Trinity (Carrie-Anne Moss). Fakt, że w obsadzie nie ma Laurence'a Fishburne'a, który w filmowej serii wcielał się w rolę Morfeusza, wydawał się jednoznacznie przesądzać, że tej postaci nie zobaczymy w filmie roboczo nazwanym "Matrix 4". Nie jest to jednak wcale takie oczywiste.

Czy ktoś zastąpi Laurence'a Fishburne'a w roli Morfeusza? /ROADSHOW FILM LIMITED / Entertainment Pictures / Agencja FORUM

O tym, że w filmie "Matrix 4" zobaczymy postać młodego Morfeusza, mówi się od dawna. Pogłoski te nie zostały ani oficjalnie potwierdzone, ani zdementowane, bo fabuła filmu Lany Wachowski trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Początek tym plotkom dała informacja o dołączeniu do obsady Yahyi Abdula-Mateena II ("Aquaman", "Proces Siódemki z Chicago"), który typowany jest do roli młodego Morfeusza. Teraz, jak informuje portal "MovieWeb", pojawiają się informacje, że Abdul-Mateen II wcieli się w "zdigitalizowaną postać młodego Morfeusza".



Podobnie jak w przypadku wcześniejszych plotek, również i ta o roli Abdula-Mateena II nie doczekała się reakcji twórców filmu. Choć "Matrix 4" miał już swoje pokazy testowe, udało się utrzymać w tajemnicy wszelkie wiadomości związane z ewentualną fabułą filmu.

Żadnych informacji na temat obecności postaci Morfeusza w filmie "Matrix 4" nie zdradził też Laurence Fishburne. Głównie dlatego, że chyba sam nie wie, jak wygląda sytuacja. Pytany o całą sprawę swojej nieobecności w obsadzie filmu, odpowiadał: "Nie ma mnie w kolejnym filmie serii 'Matrix'. O to, dlaczego tak jest, musicie zapytać Lanę Wachowski, bo ja nie mam na to żadnej odpowiedzi". Na pytanie o to, czy może jednak niespodziewanie dla wszystkich pojawi się w filmie, aktor odpowiedział milczeniem.

Właściwie większość informacji dotyczących filmu "Matrix 4" to spekulacje. Jedne z nich mówią m.in. o tym, że jego akcja rozgrywać się będzie 60 lat po wydarzeniach z filmu "Matrix Rewolucje" z 2003 roku. Świat znany z trylogii "Matrix" znacząco się zmienił. Miasto Syjon już nie istnieje, a ludzie nie obawiają się maszyn. Niektóre z nich pracują dla ludzi. Z kolei inne plotki głoszą, że w filmie pojawi się też postać Agenta Smitha, którą w trylogii zagrał Hugo Weaving. Teraz podobno wciela się w niego Jonathan Groff. Ile w tym prawdy? Wszystko jasne stanie się już 17 grudnia tego roku, kiedy film trafi do polskich kin.