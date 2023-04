Matka Jeremy’ego Rennera chce spalić pług śnieżny, który go przejechał

Wiadomości

Jeremy Renner 1 stycznia uległ poważnemu wypadkowi w czasie odśnieżania drogi w okolicy swojego domu - został przejechany przez ważący 6,5 tony pług śnieżny. Od tego czasu aktor co rusz raportuje, jak wygląda jego powrót do zdrowia. Natomiast ostatnio wrócił do tematu pechowego pojazdu. Wyjawił, że jego matka chce go spalić. Jednak aktor jest temu przeciwny. Pragnie go zachować i nauczyć się lepiej go obsługiwać.

Jeremy Renner z mamą /Bob Riha Jr /Getty Images