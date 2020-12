Mateusz Damięcki zdradził płeć i imię drugiego dziecka

Mateusz Damięcki zachwycił fanów swoim ostatnim postem w mediach społecznościowych. Aktor opublikował urocze rodzinne kadry i przekazał szczęśliwą nowinę, że po raz drugi został ojcem. Poznaliśmy także imię i płeć drugiego dziecka.

Swojego drugiego syna Mateusz Damięcki nazwał Ignacy /Niemiec / AKPA

Mateusz Damięcki od 2018 roku jest mężem Pauliny Andrzejewskiej, choreografki i instruktorki baletu. Para wychowuje dwuletniego synka Franciszka. Aktor cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, a jego instagramowy profil obserwuje ponad 150 tysięcy osób. W święta w internetowej galerii gwiazdora pojawił się wyjątkowy post.



Mateusz Damięcki zaskoczył swoich fanów wpisem, w którym oprócz życzeń, zdradził także szczęśliwą nowinę. Na pierwszym zdjęciu zobaczyliśmy go wraz z żoną w oryginalnych świątecznych czapkach, a drugie prezentowało malutką rączkę. Okazało się, że Mateusz Damięcki został ojcem po raz drugi. Niedawno na świat przyszedł synek pary, Ignacy.

"Bądźcie zdrowi. U nas wszystko do góry nogami. Ale cała rodzina już w domu. I to najważniejsze. Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze, Mateusz, Paula, Franek i Ignaś" - napisał.



Małżeństwo informację o ciąży ukrywało aż do rozwiązania. Tym bardziej nowina o drugim synku pary zaskoczyła internautów, którzy zasypali kadry tysiącami wirtualnych serduszek i pospieszyli z gratulacjami.

"Gratulacje! Pięknego czasu w gronie rodzinnym!", "Wielu powodów do uśmiechu!", "Wszystkiego najlepszego dla całej rodzinki!", "Gratulacje, zdrówka dla Maleństwa i pomyślności dla całej rodziny!, "Gratulacje! I dużo szczęścia! - przeczytaliśmy pod postem.

Konrad Lubaszewski