Mastercard Off Camera 2020 online

Aż 15 festiwalowych dni i nowa formuła - filmowy wrzesień nie tylko w Krakowie, ale także w Playerze - kino z całego świata, najciekawsze seriale, twórcy, którzy mają odwagę wytyczać nowe drogi i używać własnego języka filmowego. 13. edycja Festiwalu Mastercard Off Camera przenosi się do przestrzeni online.

Festiwal Mastercard Off Camera będzie w tym roku trwał aż dwa tygodnie /materiały prasowe

COVID-19 zamienił filmową majówkę w jesienne święto kina niezależnego. Ze względu na szczególne okoliczności Festiwal Mastercard Off Camera zdecydował się na niestandardowe formy projekcji - pokazy filmów na player.pl, kino samochodowe oraz "Kino z okna".

"Pandemia była i wciąż jest dla nas wszystkich lekcją. Odrabiamy ją i wyciągamy wnioski. Dzięki pomocy partnerów nadal możemy wspierać odważne kino i młodych twórców. Uczymy się nowej, wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widzowie z całej Polski będą mogli poznać festiwalowy repertuar i przekonać się, czym jest kino niezależne. A to wszystko w ramach współpracy z serwisem player.pl" - podkreśla Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu.

"Mastercard Off Camera to kultowy festiwal, szczególnie wśród fanów dobrego kina. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy w tym roku razem z jego organizatorami przenieść wydarzenie do świata online. Mamy nadzieję, że widzowie docenią możliwość oglądania najciekawszych filmów z całego świata z zacisza własnego domu" - uzupełnia Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl

Na program festiwalu składają się pierwsze lub drugie filmy twórców z całego świata wyświetlane w ramach Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Z kolei w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych rodzime produkcje będą walczyć o nagrodę Kulczyk Foundation. Zaplanowano również sekcje specjalne: "Między nami kobietami", "Znowu w drodze", "Tanie dreszcze" oraz "Związki i rozwiązki". Fani Festiwalu znajdą coś dla siebie wśród filmowych propozycji z sekcji "Panorama", "Festiwalowe Hity" czy "Amerykańscy Niezależni".

Festiwalowi Mastercard OFF CAMERA od lat towarzyszy SerialCon. W tym roku odbędzie się specjalna edycja, która będzie trwała aż 10 dni - od 12 do 21 września. Fani seriali będą mogli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, nie wychodząc z domu! Również dzięki Playerowi! O pracy nad serialami opowiedzą zarówno twórcy stojący przed kamerą - aktorzy - jak i ci sterujący serialowym światem zza niej - scenarzyści, reżyserzy i producenci. O tym, na co w serialowym wszechświecie warto zwrócić uwagę i jakich seriali nie można przegapić, porozmawiają blogerzy, youtuberzy i krytycy filmowi. Wieczorami tradycyjnie zapraszamy na SerialConowe pokazy seriali z udziałem twórców, z którymi będzie można porozmawiać po seansie.

Mimo że festiwal przenosi się do świata wirtualnego, nie zrywa ze swoim rodowodem. Znane krakowskie lokalizacje będą tłem najciekawszych spotkań. Każdy kinoman będzie miał szansę zobaczyć rozmowy Oliviera Janiaka z gwiazdami, wywiady z twórcami polskiego kina i program Alicji Myśliwiec "2020. Plan B". Nie zabraknie również akcentów muzycznych. Twórcy występujący w ramach OFF SCENY przygotowali specjalne koncerty online dla fanów alternatywnego brzmienia.