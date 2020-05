Masowa histeria o podłożu nadprzyrodzonym

Issa Lopez, reżyserka świetnie przyjętego filmu "Tygrysy się nie boją" napisze scenariusz i wyreżyseruje film zatytułowany "Our Lady of Tears". Inspiracją do jego powstania jest artykuł Daniela Hernandeza, jaki ukazał się w "Epic Magazine". Opowiada on o masowej histerii, jaka wybuchła w jednej z meksykańskich katolickich szkół dla dziewcząt.

Issa Lopez na Latino Media Fest 2019 /Vivien Killilea /Getty Images

Bohaterkami "Our Lady of Tears" będą pochodzące z biednych rodzin dziewczęta uczęszczające do katolickiej szkoły na przedmieściach stolicy Meksyku. Masowa histeria, jaka wśród nich wybuchła, miała nadprzyrodzone podłoże. A przynajmniej one tak uważały.



"Gdy tylko przeczytałam artykuł w Epic Magazine, od razu wiedziałam, że chcę nakręcić o tym film. Sama uczęszczałam do katolickiej szkoły w Meksyku, gdzie codziennie byłam karmiona nadprzyrodzonymi zjawiskami i cudami. A także okropnościami dnia codziennego, wśród których dorastają pochodzące z biednych rodzin młode dziewczęta w Meksyku i na całym świecie" - powiedziała Issa Lopez.

"Możliwość zrobienia tego filmu z twórcami odpowiedzialnymi za wiele wspaniałych horrorów, w tym film 'Uciekaj!', uważam za przywilej. Trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że byłabym czymś jeszcze bardziej podekscytowana" - dodała.



Należące do Jasona Bluma studio Blumhouse to producent takich hitów jak właśnie "Uciekaj!", "To my" czy "Noc oczyszczenia". Artykuły, jakie ukazały się w "Epic Magazine" były już podstawą kilku projektów kinowych i telewizyjnych, w tym nagrodzonej Oscarem "Operacji Argo".

"Cała ekipa Blumhouse została zauroczona artykułem i sposobem, w jaki Daniel Hernandeza opisał tę przerażającą i łamiącą serca opowieść. Odkąd po raz pierwszy obejrzałem film "Tygrysy się nie boją", chciałem znaleźć projekt, przy którym mógłbym współpracować z Issą. Wiem, że ta historia będzie pasować jej idealnie. Nie mogę się doczekać, aż podzielimy się naszym filmem z widzami" - powiedział Jason Blum.

