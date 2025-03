Marzy o tym, by zagrać Batmana. Zrobiłby to nawet za darmo

Alan Ritchson debiutował na ekranie w roli Aquamana w serialu "Tajemnice Smallville" (2005-2010). W późniejszych latach otrzymywał wiele propozycji, jednak największym przełomem w jego karierze okazała się produkcja "Reacher" Prime Video. Obecnie w streamingu pojawiają się nowe odcinki trzeciej odsłony serii.

Alan Ritchson jako Batman? Aktor komentuje plotki

Alan Ritchson wystąpił niedawno w jednym z odcinków programu WIRED - "Autocomplete Interview". Aktor odpowiedział na najczęściej wyszukiwane w internecie pytania dotyczące jego osoby oraz przyszłych projektów. Wśród nich pojawiła się kwestia nowego filmu w uniwersum DC i szansy na to, by w najbliższej przyszłości zagrał Człowieka Nietoperza. Gwiazdor bez zawahania przyznał, że chciałby to zrobić. Podkreślił jednak, że jest to jedynie pogłoska, ponieważ nie otrzymał żadnej propozycji.

Reklama

"Najzabawniejsze w tej plotce jest to, że James Gunn powiedział publicznie: 'on nie gra Batmana'. Jednak ta informacja nadal krąży. Codziennie jestem pytany o to, czy go zagram" - mówił.

Wideo youtube

Aktor zdradził, że z chęcią wcieliłby się w tego bohatera nawet za darmo:

"Czy zagrałbym Batmana? Tak. Nie musieliby mi nawet płacić. Ubrałbym ten kostium".

Zobacz też: Kolejny hit w bibliotece Netfliksa. Thriller, o którym trudno będzie zapomnieć