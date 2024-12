Marzy o jeszcze jednym filmie. Dostanie kolejną szansę?

Seria "Kingsman" wprowadziła agentów tajnych służb na całkowicie nowy poziom, dając im niepowtarzalne możliwości zawładnięcia sercami widzów z młodego pokolenia. Dżentelmeni pochodzący z wysp, którzy każdego dnia ryzykują swoje życie, by chronić niczego nieświadomych obywateli.

W rolę jednego z głównych bohaterów wciela się Taron Egerton - zbuntowany nastolatek, który otrzymuję wyjątkową szansę na całkowitą zmianę swojego życia i w pełni z niej korzysta. Jego mentorem jest Harry Hart (Colin Firth).

Taron Egerton chce wrócić

Taron Egerton i Colin Firth po raz ostatni spotkali się na planie "Kingsmanów" w 2017 roku w filmie zatytułowanym "Złoty krąg".

Młody aktor nie ukrywa, że chętnie powróciłby do roli eleganckiego tajnego agenta. W jednym z niedawnych wywiadów zdradził, że czuje, że ta historia "nie jest skończona".

"Granie tej roli [Eggsy’ego -przyp.red.], zaczęło dla mnie wszystko. To był niesamowity czas w moim życiu. Czuję też, że ta historia się nie skończyła. Myślę, że jest jeszcze jedna - myślę, że jest po prostu coś wartego opowiedzenia".



Zdradził także, że aktywnie prowadzi rozmowy z Colinem Firthem, by zgodził się wraz z nim powrócić do kolejnej odsłony filmu. Czy jednak uda się doprowadzić do powstania kolejnej części cyklu? "Kingsmani" doczekali się już prequela z Ralphem Fiennesem w roli głównej, jednak produkcja nie spełniła oczekiwań widzów.

Matthew Vaughn — reżyser, potwierdził wcześniej w wywiadzie dla "GamesRadar+" w 2021 r., że potencjalny kolejny film z tej serii będzie "zakończeniem historii Eggsy’ego i Harry’ego", po czym powołał się na bardzo napięty harmonogram Egertona z powodu opóźnienia w kontynuowaniu innego projektu z tamtego roku.

Najnowszym filmem Tarona Egertona jest "Kontrola bezpieczeństwa" stworzona na potrzeby platformy Netflix. Produkcja zadebiutuje 13 grudnia.