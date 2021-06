Marzena Gajewska nagrodzona w Szanghaju za rolę w "Amatorach"

Marzena Gajewska otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas 24. festiwalu filmowego w Szanghaju. Jury konkursu głównego doceniło ją za rolę Mary, siostry Krzyśka w "Amatorach" Iwony Siekierzyńskiej

"Amatorzy" opowiadają o teatrze Krzyśka Biuro Rzeczy Osobistych, tworzonym przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, który pewnego dnia wygrywa na festiwalu nagrodę. Jest nią realizacja spektaklu. "Wielka radość, wielka szansa, wielkie oczekiwania. Krzysiek z aktorami właśnie pracują nad nową sztuką 'Grek Zorba'. Wspaniale by było wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że dyrektor teatru oferując im współpracę, stawia określone warunki" - czytamy w informacji prasowej dystrybutora.

Film ma na swoim koncie m.in. Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, przyznane w trakcie ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni. Teatr Biuro Rzeczy Osobistych doceniono podczas 40. festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie Jantarem 2020 za odkrycie aktorskie.

W niedzielę podczas uroczystości zamknięcia 24. festiwalu filmowego w Szanghaju nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Marzena Gajewska, która w "Amatorach" zagrała Mary, siostrę Krzyśka. Aktorka z zespołem Downa występuje w teatrze Biuro Rzeczy Osobistych w Gdyni od ponad 20 lat.



W rozmowie z PAP reżyser "Amatorów" Iwona Siekierzyńska podkreśliła, że "to najlepsza nagroda, jaka mogła się wydarzyć". "Ten film jest właśnie o tym, że ci ludzie mają coś do zaproponowania światu, że nie są tylko niepełnosprawni, ale że mają też swoją sprawność i potrafią być świetnymi aktorami" - powiedziała.



Przypomniała, że "Amatorzy" opowiadają o grupie, "która jest częścią dużego środowiska w Polsce". "Marzena Gajewska jest w tym teatrze od samego początku, więc jest bardzo doświadczoną aktorką, a przede wszystkim tzw. +zwierzęciem aktorskim+. Ta nagroda mnie nie dziwi, chociaż w Koszalinie dostaliśmy nagrodę dla wszystkich aktorów, ponieważ to nie jest typowa główna rola. Marzeny tam jest więcej, ale film był pomyślany jako bohater zbiorowy" - powiedziała.



Pytana o dalszą festiwalową drogę "Amatorów", Siekierzyńska odpowiedziała, że festiwal w Szanghaju "to dopiero początek". "Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Na razie jeździmy po Polsce i mamy bardzo ciepły, dobry odbiór. +Amatorzy+ wzbudzają w ludziach dużo empatii i refleksji. Widzowie potrafią w tym filmie odnaleźć siebie. Nieważne, czy są sprawni czy nie. Ten film jest lustrem kondycji społecznej" - podsumowała.



Nagrodę przyznało jury w składzie: singapurski reżyser i scenarzysta Anthony Chen, chiński aktor Deng Chao, chińska aktorka Song Jia, włoski producent Marco Mueller i francuska producentka Natacha Devillers.



24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Szanghaju odbywał się w dniach 11-20 czerwca