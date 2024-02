Warnke o filmie o Rodowicz: "Etycznie wątpliwe"

Maryla Rodowicz cieszy się, że powstanie o niej film. Choć rozmowy dopiero się zaczęły, wokalistka nie kryje ekscytacji. Odmiennego zdania jest aktorka Katarzyna Warnke ("Kobiety mafii", "Botoks", "Absolutni debiutanci").



"Etycznie to jest wątpliwe robić filmy o osobach, które żyją. Jak dowiedziałam się, że Tarantino robi film o tej sytuacji Polańskiego i Sharon Tate [ "Pewnego razu... w Hollywood" - red.], to mi się to nie spodobało. (...) Kiedy jakiś człowiek żyje, to jest to bardzo delikatne i nie powinno się robić filmów, bo ta historia się jeszcze nie zakończyła" - mówi aktorka w rozmowie z "Plotkiem".

Maryla Rodowicz: Jakie za wcześnie?

Jednak Maryla Rodowicz nie zgadza się z takim podejściem.

"Jakie za wcześnie? Swoje przeżyłam, a najlepiej czerpać z pierwszej ręki. Nikt nie zna tak mojego życia, jak ja sama, więc mogę wiele rzeczy dopowiedzieć i dopilnować, by wszystko było jak najbardziej wierne prawdzie. Jestem najlepszą osobą do koordynowania prac" - wyjaśnia gwiazda.



"Zobaczymy, czy wszystko wypali, bo rozmowy się ciągną już długo, ale jest to na dobrej drodze. Na razie są rozmowy dotyczące pracy producenta. Wybór aktorki to za wcześnie. Później będzie scenariusz, a dopiero dalej poszukiwanie filmowej Maryli" - dodaje.