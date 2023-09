Premiera filmu "Mary Had a Little Lamb" zaplanowana została na 3 października tego roku, już teraz można jednak obejrzeć jego plakat i pierwszy zwiastun. Reżyserem slashera jest Jason Arber. To specjalista od efektów wizualnych i animatroniki, który pracował ostatnio m.in. przy filmie "Głębia 2: Otchłań". W rolach głównych wystąpili May Kelly, Danielle Scott oraz Christine Ann Nyland.

"Mary Had a Little Lamb": O czym opowie slasher?

Jak informuje portal "Bloody Disgusting", "Mary Had a Little Lamb" opowie historię prezenterki radiowej, która na potrzeby swojej audycji kryminalnej prowadzi śledztwo w sprawie ostatnich zaginięć. Prawda o nich wyjdzie na jaw, gdy dziennikarka pozna mieszkającą w lesie Mary oraz jej owieczkę. Ze zwiastuna filmu wynika, że mordercą będzie psychopata noszący na głowie makabryczną maskę owcy. Niewykluczone jednak, że autorzy filmu trzymają w zanadrzu kilka niespodzianek.

"Kampowy i zabawny, pełen wspaniałych efektów specjalnych i wizualnych. Spodziewamy się, że 'Mary Had a Little Lamb' będzie jednym z naszych najbardziej popularnych tytułów w tym kwartale. Nie możemy się doczekać, co powiedzą fani na temat tego horroru, który zapewni im super zabawę" - nie ma wątpliwości producent filmu, Keith Leopard.

Przed tegorocznym Halloween fani horroru dostaną więcej podobnych propozycji filmów opartych na popularnych dziecięcych treściach. W przygotowaniu są już "Cinderella's Curse" ("Klątwa Kopciuszka") oraz "Sleeping Beauty's Massacre" ("Masakra królewny Śnieżki"). Powstaną też podobne filmy o Bambi i Piotrusiu Panie.