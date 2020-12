"Marvel Studios: Legends" od 8 stycznia 2020 w Disney+

Choć koniec ubiegłego tygodnia obfitował w multum wiadomości dotyczących nowych i już realizowanych produkcji Marvel Studios, okazuje się, że firma nie pochwaliła się wszystkimi z nich. Teraz wytwórnia niespodziewanie poinformowało o jeszcze jednym serialu, który na platformie streamingowej Disney+ pojawi się już 8 stycznia 2021 roku. Będzie to „Marvel Studios: Legends”.

Informacja podana we wpisie na oficjalnym profilu Marvel Studios na Instagramie głosi, że serial "przypomni niektóre z najbardziej epickich momentów Kinowego Uniwersum Marvela, prezentując po jednym z jego superbohaterów". Z opisu wynika, że będzie to dzieło złożone z fragmentów poprzednich produkcji Marvela, które przypomną to, co wydarzyło się do tej pory w życiu ich bohaterów. Na pierwszy ogień pójdą postaci Wandy Maximoff (Elizabeth Olsen) i Visiona (Paul Bettany). Wybór tych właśnie bohaterów nie dziwi.



Tydzień po premierze "Marvel Studios: Legends", dokładnie 15 stycznia 2021 roku, zadebiutuje na Disney+ serial "WandaVision" z ich udziałem.

W pierwszym odcinku "Legends" poznamy historię Wandy, która zmaga się z okrutnymi przeciwnościami losu i stratami, a także stara się kontrolować posiadaną przez siebie chaotyczną siłę. Jednocześnie zmienia strony w zależności od tego, komu aktualnie ufa. Z kolei drugi odcinek poświęcony będzie Visionowi i jego próbom pełnego zrozumienia ludzi. Pokaże jego ewolucję, by stać się jednym z nich i jego romantyczny związek z Wandą. Wszystko to doprowadzi do jego ostatecznego poświęcenia się dla ludzkości, przez które pozostawi niepewnej przyszłości tych, których kochał - czytamy w opisie dwóch pierwszych odcinków "Marvel Studios: Legends" dostępnym na portalu "ComingSoon".

"Marvel Studios: Legends" będzie więc swoistym podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń znanym z krótkich wprowadzeń do kolejnych odcinków seriali prezentowanych jako "W poprzednim odcinku". Co za tym idzie, kolejnych odcinków tej produkcji należy spodziewać się przed premierami następnych seriali Marvela/Disneya poświęconych komiksowym superbohaterom. Będą to takie seriale jak m.in. "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" i "Hawkeye".



Serial "WandaVision" zapowiadany jest jako połączenie superbohaterskiej produkcji i klasycznego sitcomu z lat 50. ubiegłego wieku. Vision i Wanda Maximoff aka Scarlett Witch zamieszkają w spokojnym miasteczku Westview, ukrywając przed jego mieszkańcami swoje supermoce. Jednocześnie cały czas będą mieć wrażenie, że coś w tej sielance jest nie tak. W serialu wystąpili również Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park i Kathryn Hahn.



