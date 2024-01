Marvel gasi pożary. Poszukiwania aktorów i zmiany scenarzystów

John David Washington nowym Kangiem?

Największym zagrożeniem dla superbohaterów po pokonaniu Thanosa w "Avengers: Końcu gry" miał być Kang Zdobywca i jego warianty z alternatywnych rzeczywistości. W antagonistę w filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania" oraz serialu "Loki" wcielił się Jonathan Majors, który miał powtórzyć rolę w kolejnych produkcjach Marvel Studios.

Aktor został jednak zwolniony przez wytwórnię po skazaniu go przez sąd za przemoc domową. Od tego czasu mówiło się, że rola Kanga zostanie ograniczona w kolejnych filmach, a sama postać ponownie obsadzona. Według nieoficjalnych informacji nie jest to sprawa priorytetowa. Mimo to kontekście Kanga pojawiają się kolejne nazwiska. Pierwszym był Colman Domingo, który niedawno otrzymał nominację do Oscara za główną rolę w "Rustinie".

Insider Daniel Richtman, którego wiadomości często okazywały się prawdą, podał, że Marvel Studios chciałoby obsadzić w roli Kanga Johna Davida Washingtona, syna Denzela Washingtona oraz gwiazdę wyprodukowanego przez Disneya "Twórcy".

Nowi scenarzyści "Fantastycznej czwórki"

Richtman podał także, że Marvel zdecydował się zatrudnić nowych scenarzystów do pracy nad "Fantastyczną czwórką". Jest to o tyle zaskakująca informacja, że zdjęcia do filmu mają ruszyć w kwietniu.

Nową wersję tekstu mają przygotować Scott Neustadter i Michael H. Weber. Są autorami scenariuszy do "500 dni miłości" i "The Disaster Artis". Za ten drugi otrzymali nominację do Oscara. Na napisanie pierwszej wersji scenariusza otrzymali podobno tylko miesiąc.

Z powodu hollywoodzkich strajków z zeszłego roku jedyną premierą kinową Marvel Studios w 2024 roku będzie "Deadpool 3". Film ukaże się 26 lipca.