Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Robertsona. Jego bliscy zaapelowali do fanów, by zamiast przekazywać kwiaty, ofiarowali pieniądze na rzecz kanadyjskiego rezerwatu Six Nations of the Grand River, jedynego w Ameryce Północnej, gdzie żyją razem przedstawiciele wszystkich sześciu narodów Haudenosaunee, czyli Irokezów. Darowizny mają wesprzeć znajdujące się tam Leśne Centrum Kultury, służące ochronie, promocji i wzmacnianiu rdzennego języka, kultury, sztuki i historii Indian.