​Martin Scorsese wyreżyseruje dokument o Davidzie Johansenie

Stacja Showtime szykuje film dokumentalny o frontmanie formacji New York Dolls, Davidzie Johansenie. Współreżyserem obrazu będzie Martin Scorsese - dla reżysera to jeden z dwóch projektów, nad którymi aktualnie pracuje. Legendarny twórca realizuje też oparty na faktach film "Killers of the Flowers Moon" z Leonardo DiCarpio i Robertem De Niro w rolach głównych.

Martina Scorsese od lat pasjonuje nie tylko kino fabularne, ale także dokumentalne /Michael Kovac /Getty Images

Scorsese podczas pracy nad dokumentem o Johansenie będzie współpracować z Davidem Tedeschim. W przeszłości realizowali wspólnie już dokumenty muzyczne "Bez stałego adresu: Bob Dylan" oraz "Rolling Stones: W blasku świateł". Ich nowy film zapowiadany jest jako intymna biografia artysty, począwszy od jego przybycia do Nowego Jorku w latach 60. ubiegłego wieku, aż po lata 80. i 90., kiedy występował pod pseudonimem Buster Poindexter oraz założył grupę The Harry Smiths. Głównie skupi się jednak na okresie, kiedy Johansen był wokalistą grupy New York Dolls.



"Znam Davida Johansensa od dekad, a jego muzyka towarzyszyła mi, odkąd słuchałem Dollsów, pracując nad 'Ulicami nędzy'. Wtedy i teraz jego muzyka potrafi uchwycić energię Nowego Jorku. Często obserwuję jego występy i przez te lata udało mi się poznać głębię jego muzycznych inspiracji. W zeszłym roku zobaczyłem jego występ w Cafe Carlyle i już wiedziałem, że muszę nakręcić o nim film. Niewiarygodne, było zobaczyć ewolucję jego życia, muzyki i talentu w tak intymnych warunkach. To przedstawienie uosabiało prawdziwy potencjał doświadczenia muzycznego obserwowanego na żywo" - powiedział Scorsese.

W filmie znajdą się fragmenty wspomnianego wyżej koncertu oraz nagrania archiwalne i wywiady z artystą.

"Dla stacji Showtime możliwość współpracy z Martinem Scorsese jest ogromnym wyróżnieniem. To bezdyskusyjnie jeden z największych filmowców naszych czasów. W ciągu ostatnich dekad jego filmy dokumentalne przybliżyły nam życie takich ikon muzyki jak Bob Dylan czy The Rolling Stones. Teraz opowie o Davidzie Johansenie, którego historia wykracza poza ramy muzyki i stanowi okno na sztukę oraz kulturową ewolucję Nowego Jorku" - stwierdził Vinnie Malhotra ze stacji Showtime.