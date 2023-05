"Escape": O czym opowie film Rodrigo Cortesa?

W "Escape" Casas wcieli się w rolę N. - młodego chłopaka, który chce żyć w więzieniu i zrobi wszystko, by się tam dostać. Wkrótce pojawiają się pytania o to, czy jego najbliżsi zdołają go powstrzymać przed popełnianiem coraz bardziej poważnych przestępstw i jak daleko posunie się sędzia, by nie spełnić największego marzenia N. W pozostałych rolach wystąpią Anna Castillo, Jose Garcia, Guillermo Toledo, Josep Maria Pou, Blanca Portillo oraz Jose Sacristan. Będzie to luźna adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa Enrique Rubio.

"Nasz film to wspaniałą i unikalną mieszanką gatunków. To ekscytująca historia o ucieczce z więzienia opowiedziana na odwrót. Opowieść o załamanym człowieku, który chce, aby odebrać mu wolność" - zapewnia jeden z producentów "Escape" Adrian Guerra.

Martin Scorsese od lat angażuje się we wspieranie kinematograiii w różnych krajach świata. Tylko w tym roku był producentem wykonawczym argentyńskiego filmu "The Freshly Cut Grass" ("Świeżo ścięta trawa"), wsparł też belgijski "Tori & Likita" braci Dardenne’ów. Stoi też za inicjatywą World Cinema Project, w ramach której odrestaurowano 51 klasycznych filmów z Afryki, Azji, Wschodniej Europy, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.