Martin Scorsese pomógł Paulowi Schraderowi w ukończeniu filmu

Po sukcesie filmu "Pierwszy reformowany" z 2017 roku, jego reżyser Paul Schrader pracuje właśnie nad kolejną produkcją zatytułowaną "The Card Counter". Jak wyznał w jednym z wywiadów, w ukończeniu tego filmu pomógł mu Martin Scorsese. Słynny reżyser jest jednym z producentów filmu Schradera, a w przeszłości przeniósł na ekran jeden z jego scenariuszy - legendarnego "Taksówkarza" z wybitną rolą Roberta De Niro.

Paul Schrader i Martin Scorsese znają się od lat /Charles Eshelman /Getty Images

Główną rolę w filmie "The Card Counter" gra Oscar Isaac. Wciela się on w postać oszusta, który w przeszłości służył w wojsku, a teraz postanawia pomóc pewnemu młodemu chłopakowi w zemście na ich wspólnym wrogu.



Schrader nie miał szczęścia i - podobnie do wielu innych filmowców z całego świata - musiał z powodu pandemii wstrzymać zdjęcia do "The Card Counter". Doszło do tego zaledwie na pięć dni przed ich zakończeniem. Udało się je dokończyć z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dopiero w połowie lipca w Missisipi.

"Byłem w trakcie montażu. Razem ze swoimi współpracownikami kontaktowaliśmy się wirtualnie. Zostały mi do sfilmowania cztery ważne dialogi pomiędzy głównymi bohaterami. Byłem w stanie pokazać online efekty mojej pracy kilkoro ludziom, których szanuję. Wśród nich był Martin Scorsese. Spytałem ich, co robić. Mam do zrobienia cztery sceny. Napisać je na nowo? Czego mi brakuje? Co muszę dodać? Jak mam się obejść z tym czterema scenami?" - wspomina Schrader w wywiadzie dla gazety "Los Angeles Times".

Reżyser, który jest też autorem scenariusza filmu "The Card Counter", przyznał, że uzyskane od nich odpowiedzi pozwoliły mu dokończyć film. "Byłem w stanie napisać te sceny jeszcze raz i sprawić, że były o wiele lepsze. Nie wszystkie moje produkcje mogły sobie na to pozwolić. Żałuję, że nie mogłem nakręcić raz jeszcze kilku innych scen" - mówi dalej Schrader.

Prace nad filmem trwają. Według Schradera potrwa on godzinę i czterdzieści dziewięć minut. W pozostałych rolach wystąpili Tye Sheridan, Tiffany Haddish oraz Willem Dafoe. Nieznana jest jeszcze data premiery filmu "The Card Counter".