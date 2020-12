Martin Scorsese nakręcił dokument o Fran Lebowitz

Już 8 stycznia 2021 roku premierę na Netfliksie będzie miał najnowszy film wyreżyserowany przez Martina Scorsese. To dokumentalny „Pretend It’s a City” poświęcony amerykańskiej pisarce i publicystce Fran Lebowitz. W sieci właśnie zadebiutował zwiastun tego filmu.

Film Martina Scorsese o Fran Lebowitz pojawi się w Netfliksie już 8 stycznia 2021 /Netflix /materiały prasowe

"Pretend It’s a City" będzie drugim filmem legendarnego reżysera, którego bohaterką jest znana ze swojego sarkazmu Fran Lebowitz. W 2010 roku zrealizował wspólnie z nią dokument "Public Speaking". Kolejny film dokumentalny tego duetu jest całkowitą niespodzianką dla fanów. Usłyszeli o nim dopiero teraz, przy okazji premiery zwiastuna. Lebowitz i Scorsese przyjaźnią się od wielu lat. Publicystka pojawiła się nawet w niewielkim epizodzie w jego filmie "Wilk z Wall Street".



Fran Lebowitz wie, co lubi, a czego nie lubi. I nie będzie czekać na zaproszenie, aby o tym opowiedzieć - czytamy w oficjalnym opisie filmu "Pretend It’s a City". To eseistka, która od dziesięcioleci dzieli się swoimi opiniami. Czasem zrzędliwymi, ale zawsze pobudzającymi do dyskusji. Nowojorczanka z krwi i kości podniosła prostą rozmowę do formy sztuki. W swoich komentarzach na temat Nowego Jorki i jego mieszkańców nigdy nikogo nie oszczędzała.



Reklama

Film "Pretend It’s a City" to forma przewodnika po mieście, o którym marzył każdy nowojorczyk. Lebowitz wypowiada się w nim na tematy takie jak turyści, pieniądze, metro czy sztuka, którą może być proste włóczenie się po Times Square (okazuje się, że jest na to specjalny sposób). Przy okazji autorka wraca pamięcią do swojej przeszłości i tego, jaki wpływ na jej życie miała jej słynna już niezależność.

"Pretend It’s a City" to kolejna produkcja Scorsese, która będzie miała premierę na platformie Netflix. Wcześniej w 2019 roku zadebiutował na niej film "Irlandczyk" z Robertem De Niro, Alem Pacino i Joem Pescim w rolach głównych. Kolejny fabularny film Scorsese będzie miał już premierę na platformie streamingowej Apple TV+. Będzie to od dawna oczekiwany "Killers of the Flower Moon", w którym w rolach głównych wystąpią Robert De Niro i Leonardo DiCaprio.