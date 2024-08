Martin Scorsese ma dość? Ważna deklaracja wybitnego reżysera

Martin Scorsese uczestniczył w pokazie filmu dokumentalnego "Made in England: The Films of Powell and Pressburger", w którym występuje. Po seansie reżyser wziął udział w sesji Q&A z publicznością. Zdradził w niej, że nie chce kręcić kolejnego wielkiego filmu z ogromnym budżetem i masą statystów.

Zdjęcie Martin Scorsese / EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP