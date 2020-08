Martin Scorsese dołączył do ekipy Apple TV+

Legendarny reżyser Martin Scorsese zacieśnił swoje więzi z platformą streamingową Apple TV+. Twórca, który jest w trakcie przygotowań do zdjęć do kręconego dla tej wytwórni filmu „Killers of the Flower Moon”, podpisał wieloletni kontrakt, na mocy którego jego firma produkcyjna Sikelia Productions stworzy dla Apple TV+ oryginalne filmy i seriale telewizyjne.

Firma Sikelia Productions została założona przez Martina Scorsese w 2003 roku i od tego czasu produkuje autorskie projekty reżysera. Wśród wielu zrealizowanych przez nią projektów były m.in. filmy "Infiltracja", "Wilk z Wall Street" czy "Irlandczyk", dokumenty "The 50 Year Argument" i "Rolling Stones w blasku świateł" oraz stworzone dla HBO seriale "Zakazane imperium" i "Vinyl".



Przed podpisaniem kontraktu, Martin Scorsese rozpoczął już pracę nad kręconym dla Apple TV+ filmem "Killers of the Flowers Moon", w którym w role główne zagrają Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Oparty na motywach książki Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" film opowie o fali morderstw, do jakich doszło na Indianach z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku. Zdjęcia do niego mają rozpocząć się w przyszłym roku.



To kolejny duży kontrakt, jaki podpisała platforma Apple TV+. Na początku sierpnia związała się z nią należąca do Leonardo DiCaprio firma produkcyjna Appian Way. Pierwszym ze zrealizowanych przez nią dla Apple TV+ seriali będzie "Shining Girls", oparty na podstawie bestsellerowej powieści Lauren Beukes "Lśniące dziewczyny". Elisabeth Moss wcieli się w nim w rolę dziennikarki, która próbuje schwytać swojego niedoszłego zabójcę - umiejącego podróżowania w czasie seryjnego mordercę.



Wcześniej Apple podpisało umowy z należącymi do Idrisa Elby oraz Ridleya Scotta firmami Green Door Pictures i Scott Free Productions oraz ze studiem A24, które stoi za sukcesami takich produkcji niezależnych jak m.in. "Midsommar. W biały dzień", "Nieoszlifowane diamenty", "Lighthouse" czy "Tajemnice Silver Lake".