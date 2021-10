Marta Żmuda Trzebiatowska: Tipsy odejmują intelekt?

1 / 7

Gwiazda "Na dobre i na złe" w lipcu wyjechała do Czech, gdzie brała udział w zdjęciach do czeskiej komedii "Indianin". Dla Marty Żmudy Trzebiatowskiej ten projekt to spełnienie marzeń, gdyż od dawna uwielbia poczucie humoru naszych południowych sąsiadów. W obsadzie filmu jest również Daniel Olbrychski. "Ahoj przygodo! Właśnie zaczęłam zdjęcia do nowego filmu. Tym samym spełnia się moje kolejne zawodowe marzenie, zawsze byłam fanką czeskich komedii, a teraz w niej gram. Jak to się mówi, uważaj o czym marzysz. Uwielbiam czeskie poczucie humoru. Czesi jak nikt inny potrafią opowiadać o życiu: refleksyjnie, z dystansem do siebie i zabawnie" - przyznała na Instagramie.