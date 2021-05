Marta Żmuda Trzebiatowska: Szczepionka na... wierność

Zarówno Kamil Kula, jak i jego żona, Marta Żmuda Trzebiatowska są po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki na koronowirusa. Aktor, żartując na Instagramie, liczy na to, że szczepienie przyniesie mu wielu korzyści. Ma nadzieję, że będzie mógł płacić dłonią w sklepie, a żona po zaczipowaniu nie będzie mu przyprawiać rogów z kolegami z pracy - Mikołajem Roznerskim i Mateuszem Janickim.

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula /Gałązka / AKPA

Kamil Kula przyzwyczaił swoich fanów do tego, że jeśli zabiera głos na Instagramie, to często robi z przymrużeniem oka. Tym razem postanowił zadrwić z teorii spiskowych, które krążą wokół pandemii. "Wreszcie! Dożywotnie wsparcie dla pakietu Microsoft Office, 5G, wysyłanie smsów, płatność kartą... tfu dłonią" - napisał tuż po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

W podobnym czasie punkt szczepień odwiedziła jego żona, Marta Żmuda Trzebiatowska. "Pierwsza dawka przyjęta. Długo czekałam na ten moment" - poinformowała swoich obserwatorów. "Jeśli macie ochotę zostawić negatywny komentarz, to chcę Wam tylko powiedzieć, że nie wpłynie to na moją opinię na temat tego i innych szczepień. W tej kwestii słucham ludzi kompetentnych, czyli lekarzy, którym ufam i którzy jako jedyni mają odpowiednią wiedzę, by udzielać mi rad w tym temacie" - dopisała w post scriptum.

W komentarzach pod jej postem nawiązała się ciekawa wymiana zdań między Martą a jej mężem. "Najgorzej, że przez tego chipa skalibrowało się małżeńskie namierzenie gps..." - zagaił Kula. "Masz przechlapane" - zareagowała Żmuda Trzebiatowska. I wtedy małżonek wbił jej szpilę... "Ale wiesz, to działa w dwie strony. Już się tak łatwo nie ukryjesz z Mateuszem Janickim i Mikołajem Roznerskim" - stwierdził Kula. "Ups" - skwitowała to lakonicznie aktorka.

Wspomniani Roznerski i Janicki to koledzy Żmudy Trzebiatowskiej z planu "Na dobre i na złe". W tym serialu kreowana przez nią doktor Sikorka jest ukochaną Michała Wilczewskiego, którego gra Janicki. Natomiast Roznerski ma wcielić się w nową postać, charyzmatycznego policjanta Piotra Korbana, który oczaruje lekarkę.