Marta Żmuda Trzebiatowska opublikowała odważne zdjęcie

Marta Żmuda Trzebiatowska, aktorka znana m.in. z takich filmów, jak "Ciacho", "Och Karol 2" oraz serialu "Na dobre i na złe", umieściła na Instagramie swoją fotkę w bikini. Zaznaczyła, że postanowiła to zrobić, by pokazać, że... jej ciału daleko do ideału. Zwłaszcza po urodzeniu dwójki dzieci.

Marta Żmuda Trzebiatowska na planie "Blondynki" /Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News /East News

Marta Żmuda Trzebiatowska dodała, że jeszcze kilka dni temu nie odważyłaby się pokazywać w tak skąpym stroju i długo się zastanawiała, czy w ogóle to zrobić. Przemogła się, bo postanowiła zabrać głos w dyskusji wywołanej przez wpis aktorki i tancerki Agnieszki Kaczorowskiej.

Przypomnijmy, że celebrytka ta skrytykowała trend ciałopozytywności, który nazwała "modą na brzydotę".



Marta Żmuda Trzebiatowska wyrażając teraz własną opinię, na temat tego, co Kaczorowska określiła jako brzydotę, oświadczyła: "Chcę powiedzieć, że na co dzień wiodę sobie w miarę normalne życie. Nie omijają mnie choroby, śmierci, trudne sytuacje, deszcze i burze. Reasumując jestem zwykłym człowiekiem uprawiającym czasem niezwykły zawód. Moje ciało też jest zwykłe, normalne, mam znamiona, rozstępy, blizny, przebarwienia, a ja sama też bywam często zmęczona, "styrana", szara, zwykła, NORMALNA" (pisownia oryginalna).



Co więcej, aktorka podkreśliła, że taki wizerunek w zupełności jej odpowiada.



"Słuchajcie też mam dość "bycia najlepszą wersją siebie" w każdej z moich życiowych ról! Wyleczyłam się już z tego. Dawno nie biorę udziału w tym wyścigu. Wiele szkody mi to wyrządziło, wiele szkody robi to innym kobietom i nie jest to dobry przykład dla nastolatek. Sama mam córkę i aż drżę, co to będzie, kiedy wejdzie w magiczny wiek dojrzewania. Dziewczynki nie mają teraz lekko. Nie dokładajmy im. Czy kiedyś miały? I tak, też byłam kiedyś tą nastolatką, która się garbiła czy chowała pryszcza pod grzywką".

Swój post zakończyła słowami: "Kobietki TULĘ!", a owe "kobietki", serdecznie jej za to podziękowały, zapewniając, że dla nich aktorka jest piękna i wystarczająca.

Żmuda Trzebiatowska ma dwoje dzieci z aktorem Kamilem Kulą. Czteroletniego syna Bruna i córeczkę Paulinę, która urodziła się w maju ubiegłego roku.

