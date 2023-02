Mark Wahlberg sprzedał willę za bezcen, byle wyprowadzić się z Beverly Hills

Przez ponad dekadę Mark Wahlberg mieszkał w imponującej willi w Beverly Hills, którą wybudowano z jego inicjatywy na działce kupionej w 2009 r. za 8,25 mln dolarów. W reprezentującej styl śródziemnomorski nieruchomości znajduje się 12 sypialniami i 20 łazienek. Dom ma powierzchnię prawie 3 tys. m kw. i mieści się na działce, która ma niemal 3 hektary.

Mark Wahlberg przenosi się z Los Angeles do Las Vegas

W kwietniu 2022 r. Wahlberg wystawił rezydencję na sprzedaż za 87,5 mln dolarów. W październiku wycofał nieruchomość z rynku, by w listopadzie znów ją wystawić, ale za kwotę 79,5 mln. Ostatecznie Wahlbergowi udało się sprzedać willę, ale jego sukces jest połowiczny, bo transakcja opiewała na sumę o prawie 40 proc. mniejszą niż kwota, jakiej gwiazdor oczekiwał za pierwszym razem. Według ustaleń serwisu TMZ, Wahlberg zainkasował "tylko" 55 mln. Nazwisko nabywcy nie zostało ujawnione.

Reklama

Nowym adresem zamieszkania Wahlberga jest Las Vegas, gdzie w sierpniu aktor kupił za 14,5 mln dolarów dwupiętrowy dom, nieopodal prywatnego pola golfowego The Summit Club. W październiku, goszcząc w programie "The Talk", dwukrotnie nominowany do Oscara aktor opowiedział o przyczynach podjęcia decyzji o zmianie otoczenia.

"Przeniosłem się do Kalifornii wiele lat temu, by rozwijać tutaj karierę, ale prawda jest taka, że przez ten czas nakręciłem tu tylko kilka filmów. Chcę móc pracować w domu. Chcę zapewnić moim dzieciom lepsze życie i podążać za ich marzeniami. Moja córka marzy o startach w zawodach jeździeckich, starszy syn pragnie zostać koszykarzem, a młodszy - golfistą. To są moje priorytety. Przeprowadzka po prostu wydawała się sensowna" - wyjaśnił gwiazdor.

Mark Wahlberg: Od łobuza do milionera 1 / 11 Mark Wahlberg dorastał z daleka od blichtru Hollywood, w mało reprezentacyjnej dzielnicy Bostonu. Aktor pochodzi z niezamożnej i licznej rodziny (ma ośmioro starszego rodzeństwa). Wielu jego kolegów popadło w permanentny konflikt z prawem. Przyszły gwiazdor również ma co nieco na sumieniu... "Nie jestem z tego dumny" - przyznaje. "Jako młody chłopak robiłem różne głupie rzeczy. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że moje doświadczenia mogą być dla dzieciaków cenną lekcją". Seria drobnych zatargów z wymiarem sprawiedliwości w wykonaniu młodego Marka Wahlberga znalazła swój punkt kulminacyjny w 1988 roku. To wtedy 16-letni Mark stanął przed sądem, oskarżony o pobicie. Zapadł wyrok skazujący - 45 dni więzienia. "To było jak kubeł zimnej wody na głowę" - wspomina aktor. "Dostałem mocno po głowie i dotarło do mnie, że tak dalej już nie można". Źródło: Getty Images Autor: Tim Roney

Wahlberg z Nevadą wiąże też swoją przyszłość zawodową. Plany ma ambitne - chce tu zbudować studio filmowe i rozwijać inne biznesowe projekty. "Chciałbym otworzyć fabrykę obuwia i fabrykę, w której szyte byłyby ubrania dla mojej marki odzieżowej - Municipal. Liczę, że dzięki uzyskaniu ulg podatkowych uda się zbudować tu najnowocześniejsze studio, dać pracę wielu utalentowanym ludziom i stworzyć istne Hollywood 2.0. To ma być dla nas nowy początek. Jest tu mnóstwo możliwości, więc przyszłość wydaje mi się niesamowicie ekscytująca" - dodał aktor.