Do tej pory organizacja United24 zebrała prawie 250 milionów dolarów. Za te fundusze zakupiono już m.in. wyposażenie dla żołnierzy - 306 034 par butów, 44 496 hełmów, 1477 dronów, 45 pojazdów specjalnych, jeden helikopter, jednego robota do rozminowywania, dwa mobilne tartaki, a także aparaturę medyczną, 90 ambulansów, 13 opancerzonych pojazdów do ewakuacji medycznej oraz 768 agregatów prądotwórczych. Do tego sfinansowano także szkolenia dla stu operatorów dronów.