Mark Hamill: Nieznane zdjęcie z planu "Gwiezdnych wojen"

Aktor znany z roli Luke'a Skywalkera zareagował na archiwalną fotkę, która stała się bardzo popularna w internecie. Na zdjęciu aktor wpatruje się w miecz świetlny.

Reklama

Mark Hamill /FREDERIC J. BROWN / AFP

Miecz świetlny, czyli tradycyjna broń rycerzy Jedi - jak z pewnością wie każde dziecko i niejeden dorosły - składa się z rękojeści oraz specyficznej głowni w formie śmiercionośnego promienia energii o długości około metra.

Reklama

Promień uruchamiany jest przez właściciela miecza, a broń ta "w stanie spoczynku" wygląda jak gryf do hantli (przyrząd do ćwiczeń siłowych).



Na zdjęciu, które stało się ostatnio hitem internetu, Luke Skywalker przygląda się owej rękojeści, kierując jej wylot w kierunku własnej głowy. Ze stoickim spokojem obserwuje to Obi-Wan Kenobi. W tej roli Alec Guinness, więc zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z pierwszego filmu serii: "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja".



Mark Hamill, odnotowując istnienie fotki na swoim profilu twitterowym, stwierdził że wzdraga się za każdym razem gdy ją widzi. Choć samej sceny sobie nie przypomina. Sądzi, że zdjęcie mogło powstać podczas przerwy w kręceniu filmu.



"W przeciwnym razie Obi-Wan nie wyglądałby na takiego obojętnego" - zażartował.