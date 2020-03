Mark Blum nie żyje. Znany amerykański aktor stał się kolejną ofiarą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która wywołuje chorobę COVID-19.

Mark Blum (14.05.1950 - 25.03.2020) /Roy Rochlin /Getty Images

Nowojorskie przedsiębiorstwo teatralne przekazało informację o śmierci aktora na łamach swoich mediów społecznościowych. Okazało się, że Mark Blum był zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, który spowodował u aktora chorobę COVID-19. Niestety przez ciężkie powikłania i komplikacje nie udało się uratować 69-latka. Zmarł 25 marca w Nowym Jorku.

"Z miłością i ciężkim sercem Playwrights Horizons składa hołd Markowi Blumowi, drogiemu, długoletniemu przyjacielowi i doskonałemu artyście, który zmarł w tym tygodniu" - napisali przedstawiciele przedsiębiorstwa teatralnego.

Rosanna Arquette i Madonna miały przyjemność grać u boku Marka Bluma w filmie "Rozpaczliwie poszukując Susan". Gwiazdy również postanowiły upamiętnić wizerunek amerykańskiego aktora i dodały wzruszające wpisy w swoich mediach społecznościowych.

"Chcę potwierdzić odejście niezwykłego człowieka, aktora i przyjaciela Marka Bluma, który uległ koronawirusowi. To jest naprawdę tragiczne. Moje serce kieruje się do niego, jego rodziny i jego bliskich. Pamiętam go jako zabawnego, ciepłego, kochającego i profesjonalnego, kiedy nagrywaliśmy 'Rozpaczliwie poszukując Susan' w 1985 roku! To również kolejne przypomnienie, że ten wirus nie jest żartem, nie jest czymś zwyczajnym lub udaje, że nie wpłynie na nas w żaden sposób. Musimy być wdzięczni, mieć nadzieję, pomagać sobie nawzajem i przestrzegać zasad kwarantanny" - napisała Madonna na Instagramie.

"Bardzo smutne wieści. Współczuję jego rodzinie i fanom. Był wspaniałym aktorem oraz bardzo dobrym i życzliwym człowiekiem. Spoczywaj w pokoju, Mark. Niech cię Bóg błogosławi" - napisała z kolei Rosanna Arquette.

Mark Blum urodził się w New Jersey 14 maja 1950 roku. Swoją karierę rozpoczął w latach 70. Aktor znany jest głównie z ról filmowych. W "Rozpaczliwie poszukując Susan" zagrał męża bohaterki granej przez Rosannę Arquette. W filmie wystąpiła również Madonna.



Kolejną ważną rolą w karierze Bluma był występ w "Krokodylu Dundee", gdzie wcielił się w przeciwnika Paula Hogana. Aktor ma na swoim koncie około 80 ról w różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Grał również na Broadwayu. W 1989 roku został wyróżniony nagrodą "Obie" za rolę w "Gus and Al".



Ostatnio widzowie mogli obejrzeć Marka Bluma w serialach Sukcesja", "Sprawa idealna" i "Almost Family". Jeden film z udziałem aktora jeszcze czeka na swoją premierę. "The Pleasure of Your Presence" Amy Miller Gross nie ma jeszcze daty premiery.

