Marianne Faithfull nie żyje. Muza The Rolling Stones miała 78 lat

Informację o jej śmierci potwierdził dla telewizji BBC jej rzecznik. "Marianne odeszła w Londynie w otoczeniu kochającej rodziny. Będzie nam jej bardzo brakowało" - czytamy w przesłanym oświadczeniu.

Marianne Faithfull. Odkrył ją menadżer The Rolling Stones

Faithfull urodziła się 29 grudnia 1946 roku. Gdy miała 18 lat, została odkryta przez Andrew Looga Oldhama, menadżera zespołu The Rolling Stones. Niedługo później zadebiutowała piosenką "As Tears Goes By". Autorami słów byli Mick Jagger i Keith Richards.

Reklama

Jej kariera muzyczna rozwijała się, a z wokalistą The Rolling Stones połączył ją romans, który trwał cztery lata. Razem nagrywali piosenki, a także występowali w filmach, między innymi "Dziewczynie na motocyklu" (1968) i "Hamlecie" (1969).

W latach 60. uzależniła się od zakazanych substancji, co spowodowało kryzys w jej karierze. Wróciła na szczyt w 1979 roku dzięki albumowi "Broken English", za który otrzymała nominację do nagrody Grammy. Karierę piosenkarską kontynuowała do 2021 roku.

Marianne Faithfull. Powrót do aktorstwa

W latach 90. Faithfull wróciła do aktorstwa. Najgłośniejszą rolę zagrała w "Irinie Palm" Sama Garbowskiego, która debiutowała w Konkursie Głównym festiwalu w Berlinie. Otrzymała za nią nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Wcieliła się w babcię, która stara się zdobyć fundusze na leczenie swojego ukochanego wnuka.

Marianne Faithfull nie żyje. Gwiazdy przesyłają kondolencje

"Jestem zasmucony informacją o śmierci Marianne Faithfull. Przez długi czas była ważną częścią mojego życia. Była wspaniałą przyjaciółką, piękną piosenkarką i wielką aktorką. Zawsze będę o niej pamiętał" - napisał Mick Jagger w mediach społecznościowych.

"Składam najszczersze kondolencje rodzinie Marianne. Jestem bardzo smutny i będę za nią tęsknił" - czytamy we wpisie Keitha Richardsa na portalu X.