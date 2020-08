Maria Dębska: Kobieca przyjaźń

Maria Dębska to jedna z najchętniej obsadzanych przez filmowców aktorek młodego pokolenia. Co robi teraz?

Maria Dębska na festiwalu filmowym w Gdyni 2019 AKPA

Produkcje, takie jak "Demon", "Cicha noc", "Piłsudski", "Czarny mercedes", czy nominowana do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego rola w "Zabawie zabawie", pokazują, że talentu, charyzmy i pracowitości aktorce nie brakuje.



Reklama

Maria Dębska, córka reżyserki Kingi Dębskiej, dała się też poznać publiczności serialowej dzięki rolom w "Barwach szczęścia", "Wojennych dziewczynach", "Stuleciu Winnych", czy "W rytmie serca".

Podczas tegorocznych wakacji Maria Dębska na brak pracy też nie narzeka. Spędza go m.in. na planie nowego serialu Polsatu "Osaczony" oraz w studiu, nagrywając piosenki do filmu o Kalinie Jędrusik "Bo we mnie jest seks".

W przerwach od obowiązków zawodowych aktorka odpoczywa nad morzem w tzw. babskim towarzystwie, które bardzo sobie chwali.

"Kobiety, lubmy się i siebie nawzajem. Ostatni weekend spędziłam z kilkoma wspaniałymi bliskimi mi kobietami i powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż mocne, szczere, mądre, bliskie, pełne akceptacji kobiece relacje. Bez konkurencji i zazdrości. Podziwiam moje przyjaciółki, bo są piękne, silne i utalentowane. Bo potrafią mówić o swoich słabościach. Bo wspierają inne kobiety. A wy wierzycie w długą i prawdziwą, kobiecą przyjaźń?" - można przeczytać na profilu instagramowym aktorki.