Maria Bakalova dostała rolę w thrillerze "Dirty Angels"

Wiadomości

Powiększa się obsada thrillera "Dirty Angels" ("Niegrzeczne aniołki"). Wcześniej informowano, że w rolach głównych zagrają w nim Eva Green ("Casino Royale") oraz Ruby Rose ("Orange Is the New Black"). Teraz do tej dwójki dołączyła nominowana do Oscara za rolę w "Kolejnym filmie o Boracie" Maria Bakalova. W filmie wystąpią też JoJo T. Gibbs ("Fresh") oraz Rona-Lee Shim’on ("Fauda").

Maria Bakalova w 2021 roku /Chris Pizzello-Pool /Getty Images