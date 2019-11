Margot Robbie znów jako Harley Quinn

Margot Robbie, którą ostatnio oglądaliśmy w nowym filmie Quentina Tarantino, powróci jako Harley Quinn w produkcji "Ptaki Nocy". Partnerować jej będzie m.in. Ewan McGregor. Film wejdzie do kin 7 lutego 2020 roku.

Margot Robbie dobrze czuje się w kostiumie Harley Quinn /materiały prasowe

Głównym wątkiem "Ptaków Nocy" będzie porwanie Cassandry Cain przez Czarną Maskę, który chce wyszkolić młodą dziewczynę na zabójczynię. Jej przyjaciółki będą musiały stworzyć zespół, by uwolnić ją z rąk porywacza i zapewnić Cassandrze bezpieczeństwo.



"Ptaki Nocy", to spin-off "Legionu samobójców" poświęcony niegrzecznym dziewczynom z uniwersum DC. Film otrzyma jednak kategorię wiekową R, czyli "restricted" - co oznacza, że jeśli mamy mniej niż 17 lat, do kina bez rodzica nie wejdziemy.

"Myślę, że obsadzone kobietami filmy z kategoriami PG są postrzegane jako błahostki i trzeba to zmienić" - wyjaśniła gwiazda produkcji Margot Robbie.

Film ma również wychodzić poza "męskie spojrzenie" i prezentować silną, kobiecą perspektywę. "Tak to jest, gdy masz producentkę, reżyserkę i scenarzystkę na planie" - stwierdziła odpowiedzialna za kostiumy Erin Beneach. Dodała, że nowe uniformy bohaterek mają znacząco odbiegać od skąpych wdzianek, które widzieliśmy w "Legionie samobójców".

W obsadzie filmu oprócz Margot Robbie jako Harley Quinn, znalazły się Rosie Perez jako Renee Montoya, Mary Elizabeth Winstead jako Huntress i Jurnee Smollett-Bell jako Black Canary. W głównego przeciwnika bohaterek, czyli Czarną Maskę, wcieli się Ewan McGregor, a jego pomocnika o pseudonimie Zsasz zagra Chris Messina.