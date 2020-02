Margot Robbie zamierza zaprosić Harry'ego i Meghan na kolację

Nie kryje sympatii względem księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Australijska aktorka należy do grona gwiazd, które otwarcie poparły ich kontrowersyjną decyzję o opuszczeniu brytyjskiego dworu. W udzielonym niedawno wywiadzie Robbie wyznała, że chciałaby ugościć książęcą parę w swoim domu w Los Angeles.

Gdy książę Harry i Meghan Markle ogłosili, że rezygnują z pełnienia ról starszych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej i wyjeżdżają do Kanady, wywołało to sensację niemal na całym świecie. Mimo pojawiających się krytycznych opinii na temat kontrowersyjnej decyzji książęcej pary, wiele osób - w tym gwiazd - stanęło w ich obronie. Należy do nich między innymi Margot Robbie.

"Znam księcia Harry'ego od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że jest naprawdę świetnym facetem" - zdradza Robbie. Australijska aktorka w najnowszym wywiadzie przyznała też, że Harry i Meghan "mieli swoje powody", by opuścić królewski dwór. Nie jest tajemnicą, że na Wyspach Markle od dawna nie ma dobrej prasy, a tabloidy nieustannie prześcigają się w publikowaniu złośliwych komentarzy na temat księżnej. W jednym z wywiadów książę Harry zdradził, że dostrzega podobieństwo między zmasowanym atakiem mediów na jego żonę, a tym, którego ofiarą padła przed laty jego tragicznie zmarła matka, księżna Diana.

Ponieważ para planuje dzielić swój czas między Wielką Brytanię i Amerykę Północną, Margot Robbie zapowiedziała, że wraz z mężem Tomem Ackerleyem zamierza zaprosić Harry'ego i Meghan na kolację do swojego domu w Los Angeles. "Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak poważną decyzją jest przeprowadzka na drugi koniec świata" - zdradza Robbie w rozmowie z "The Sun" dodając, że opuszczenie Londynu na rzecz Los Angeles było dla niej trudnym doświadczeniem. "Jeśli zamierzają spędzić więcej czasu w LA, bardzo chcielibyśmy zjeść z nimi kolację" - zapewnia aktorka.

Nie jest to pierwsza propozycja, jaką Harry i Meghan otrzymali od mieszkających w Ameryce gwiazd. Gościnę w swoim nowojorskim apartamencie zaoferowała im niedawno sama królowa muzyki pop. "Nie uciekajcie do Kanady, tam jest nudno" - zażartowała Madonna w filmiku opublikowanym przez siebie na Instagramie. "Mogą zamieszkać w moim apartamencie na Cetral Park West. Ma najlepszy widok na Manhattan" - dodała gwiazda.