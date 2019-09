Margot Robbie powraca w roli Harley Quinn

Po "Legionie samobójców" australijska aktorka Margot Robbie znów wkłada kostium szalonej Harley Quinn. Zobaczymy ją w "Birds of Prey", filmie o superbohaterce, gotowej do walki w Gotham City.

Margot Robbie nie boi się odważnych ról /Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

"Birds of Prey" oznacza powrót Harley Quinn na ekrany. W kostiumie superbohaterki ponownie zobaczymy Margot Robbie, która od kilku lat stała się jedną z najbardziej pożądanych (ale i kasowych) aktorek w Hollywood.



Wideo "Birds of Prey": Teaser Trailer

Reklama

W 2016 r. Margot Robbie wcieliła się po raz pierwszy w rolę szalonej Harley Quinn w filmie "Legion samobójców", który gromadził grupę złoczyńców, dobrze znanych entuzjastom komiksów: Jared Leto jako Joker, Will Smith - Deadshot, a Cara Delevingne w roli Enchantress).

Nawet jeśli film był krytykowany, pamiętamy przekonujący występ Margot w roli Harley. Jej seksowny i kolorowy kostium był nawet najbardziej poszukiwanym w Google strojem na Halloween w minionym roku. Teraz australijska aktorka powraca do roli Harley Quinn w filmie "Birds of Prey".

Wideo "Legion samobójców" [trailer 2]

W reżyserowanym przez chińsko-amerykańską twórczynię Cathy Yan "Birds of Prey" zobaczymy cztery superbohaterki, gotowe do walki o uratowanie małej dziewczynki: Harley Quinn (Margot Robbie), Batgirl (Cassandra Cain), Black Canary (Jurnee Smollet-Bell) i Huntress (Mary Elizabeth Winstead) tworzą eskadrę superbohaterek w Gotham, łącząc siły, by walczyć z Czarną Maską, odgrywaną przez Ewana McGregora.

Krytycy zaznaczają, że Harley Quinn okazała się idealną rolą dla Robbie. Ogromnym atutem tej aktorki jest umiejętność wcielania się w postaci nieco dziwne, oderwane od rzeczywistości. Dokładnie to przecież pokazała w filmie "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz w "Pewnego razu w... Hollywood". W pierwszej produkcji wcieliła się w skandalizującą łyżwiarkę figurową, a w drugiej zaś wykreowała portret uosobionej niewinności.

Margot Robbie: Wilczyca 1 / 9 Wszyscy kojarzą ją głównie z "Wilka z Wall Street", gdzie - trzeba uczciwie przyznać - wyglądała nieziemsko, ale 25-letnia Margot Robbie już od jakiegoś czas puka do hollywoodzkich bram i jest coraz bliżej, by zadomowić się tam na dobre. Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Birds of Prey" według zapowiedzi trafi do polskich kin w lutym 2020 roku.