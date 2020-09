Marek Lechki powraca po dziesięciu latach

Już 18 września na ekrany kin wejdzie film "Interior" - nowe dzieło Marka Lechkiego, reżysera kultowego filmu "Erratum", a także hitowych seriali "Pakt" i "Bez tajemnic".

Minęła dekada od ostatniego kinowego filmu Marka Lechkiego /Wojciech Stróżyk / Reporter

"Interior" to poruszająca historia dwojga bohaterów, którzy aby znaleźć szczęście, muszą zburzyć wszystko to, o co do tej pory walczyli. W rolach głównych zobaczymy Piotra Żurawskiego oraz laureatkę Złotych Lwów - Magdalenę Popławską.



Reklama

"Mam wrażenie, że żyjemy w upudrowanym świecie. Z jednej strony mamy nieograniczoną wolność, z drugiej, to miejsce, gdzie toczy się nieustanna, dość brutalna walka - o klienta, o politycznego zwolennika, o posłusznego wydajnego pracownika, o wyznawcę. Paradoksalnie, wolność, o której marzyliśmy jest na każdym kroku ograniczana. W skomplikowanej polskiej rzeczywistości - gdzie z jednej strony mamy demokrację - ze wszystkimi jej ciemnymi i jasnymi stronami, z drugiej narodowo-religijne ruchy - bohaterowie opowiadają się za czymś czystym, nieskażonym ideologią. Tęsknią za jakąś formą ideału" - tak o swoim najnowszym filmie i jego bohaterach mówi Marek Lechki.



Film wejdzie do kin studyjnych 18 września, jednak już od 11 września będzie można obejrzeć go na pokazach przedpremierowych w wybranych lokalizacjach.

Magda i Maciek. Dwoje trzydziestokilkulatków szukających swojego miejsca na świecie. Ona, pewna siebie kobieta, stawiająca zawodowy sukces ponad rodzinę. On, uwięziony w szponach kapitalizmu, uciekinier, który wywraca swoje życie do góry nogami. Dwoje nieznajomych, których pozornie różni wszystko. Łączy ich jednak miejsce, w którym przyszło im żyć. To Polska - dla jednych kraj wielkich możliwości, dla innych ojczyzna zatracenia. Pewnego dnia ich losy skrzyżują się i sprawią, że nic nie będzie dla nich już takie samo. Czy Magda zdoła odmienić swoje życie i uratować rodzinę? Czy Maciek znajdzie dla siebie miejsce w świecie, który chce go zniszczyć?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Interior" [trailer] materiały dystrybutora