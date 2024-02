Jeszcze niedawno Marek Kondrat planował spędzić jesień życia w swym hiszpańskim domu, z czego jednak musiał zrezygnować, by - jak wyznał w wywiadzie - jego córka Helena mogła odebrać staranne wykształcenie.

Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają. Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać opowiadał w ubiegłym roku w rozmowie z "Polityką".

Marek Kondrat: Wydawało mu się, że aktorstwo to jedyny zawód, jaki może wykonywać

Kilkanaście lat temu Marek Kondrat zdecydował się porzucić aktorstwo, ale niewiele osób wierzyło, że wytrzyma bez grania. A jednak nowa pasja pochłonęła go tak bardzo, że o powrocie na wielkie ekrany nawet nie chce słyszeć. Emerytowany aktor jest dziś jednym z największych w Polsce potentatów w branży winiarskiej, a jego firma (prowadzi ją ze swoimi synami z pierwszego małżeństwa) znana jest w całej Europie.

Był 10-letnim chłopcem, kiedy zadebiutował przed kamerą w "Historii żółtej ciżemki". Gdy jakiś czas później musiał wybrać fach, nie miał żadnych wątpliwości, co chce robić w życiu. Nie został aktorem przez przypadek - wszyscy mężczyźni w jego rodzinie byli aktorami, więc uznał po prostu, że aktorstwo to jedyny zawód, jaki może wykonywać. Dzięki ojcu - Tadeuszowi i stryjowi Józefowi - poznał od podszewki blaski i cienie pracy w teatrze i filmie. Na egzaminy do stołecznej szkoły teatralnej poszedł - jak żartuje - z rodzinnego obowiązku.

Było dla mnie oczywiste, że po zdaniu matury idzie się na studia aktorskie. Ale nie miałem żadnych wyobrażeń na temat swojej przyszłości w tym zawodzie. Nie mogę powiedzieć, że znalazłem się na studiach z silnym postanowieniem, by udowodnić wszystkim, jak olśniewający talent we mnie drzemie opowiadał na łamach "Gali".

Niespełna dwa lata po dyplomie Marek zagrał główną rolę w głośnych "Zaklętych rewirach". Choć objawił w filmie Janusza Majewskiego niespotykany talent (otrzymał nawet za swą kreację nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego), długo musiał czekać na miłość widzów. Dopiero udział w "C.K. Dezerterach" spowodował, że zaczął wygrywać plebiscyty popularności, a udział w pierwszej polskiej telenoweli "W labiryncie" - chociaż zlekceważonej przez krytyków - zjednał mu rzesze wielbicieli.

Zdjęcie Marek Kondrat jest starszy od swojej żony Antoniny o 38 lat, ale mimo tej różnicy udało im się stworzyć szczęśliwy, kochający związek / AKPA

Marek Kondrat: Zrezygnował z kariery, bo przestał czerpać przyjemność z grania

Za moment swoich drugich narodzin Marek Kondrat uważa jednak dzień premiery "Psów" Władysława Pasikowskiego . Krytycy pisali wtedy, że na oczach widzów dokonało się najbardziej niezwykłe przeobrażenie aktorskie ostatnich lat, bo subtelny młodzieniec i pełen komediowej werwy kawalarz zmienił się w twardziela obdarzonego niespotykanymi dotąd w polskim kinie cechami - wrażliwością, ciepłem i inteligencją.

"Zostałem wymyślony przez Władka Pasikowskiego i Bogusia Lindę" - wspominał Kondrat, dodając, że w 1992 roku dzięki udziałowi w "Psach" znalazł się nagle w otoczeniu zdominowanym przez młodszych od niego ludzi "ze świeżego rozdania".

Była to dla mnie nie tylko okazja do sprawdzenia innych możliwości, ale także próba odnalezienia się w nowej sytuacji. Zostałem zaakceptowany przez młode gwiazdy, ale nie wymagano, bym wyrzekł się swego rodowodu. Dla mnie udział w "Psach" był świetnym, prowokacyjnym pomysłem, który odmienił moje życie powiedział "Gali".

Choć Marek Kondrat zyskał status megagwiazdy, a każdą kolejną po "Psach" rolą udowadniał, że jest aktorem wybitnym, nagle - a stało się to w 2007 roku - postanowił zakończyć karierę. Tylko raz dał się przekonać do powrotu na plan filmowy, ale udziałem w "Małej maturze 1947" definitywnie pożegnał się z zawodem, który po prostu przestał go satysfakcjonować. I wtedy narodził się po raz trzeci.

Kiedy Marek Kondrat obchodził 63. urodziny, tak podsumował swoje dotychczasowe życie: "Jestem człowiekiem pogodnym i spełnionym. Wiek przecież mamy w głowie, a ja w głowie mam jeszcze mnóstwo fiołków. Wszystko, co się dzisiaj dzieje, ma dla mnie największą wartość i najlepszy smak. Czuję się owiany dobrym powietrzem. W mojej firmie jestem otoczony młodymi, fajnymi ludźmi. Bo wszyscy, którzy zajmują się winami, są fajni".

Marek Kondrat: Robi to, co kocha i co pozwala mu zapomnieć, ile ma lat

To, że Marek Kondrat odszedł z aktorstwa, nie znaczy wcale, że przeszedł na emeryturę. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych w Europie znawców wina. Dementuje jednak plotki, że jest właścicielem winnicy.

"Nie mam żadnej winnicy. Nie znam się na tym. Tylko importuję wina i uwielbiam o nich opowiadać" - powiedział "Gazecie Wyborczej".

73-letni były aktor od ponad dekady idzie przez życie u boku Antoniny Turnau, z którą w 2018 roku doczekał się córki. Żartuje, że młodsza żona i dziecko pozwalają mu zapomnieć, ile ma lat.

Nie odczuwam upływu czasu. Przeżywam to, co jest mi dane z racji własnej otwartości na życie. Zacząłem od nowa. Pojąłem młodą kobietę za żonę z czystej miłości, mamy córkę. Krótko mówiąc - jestem szczęśliwy stwierdził w rozmowie z magazynem "Wolna Sobota".