Marcin Meller rozbawił internautów archiwalnym zdjęciem

Popularny dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny opublikował na swoim profilu instagramowym kadr z archiwalnego programu telewizyjnego. Na zdjęciu widać, jak grzeczny, nienagannie ubrany chłopiec o wyglądzie Harry'ego Pottera zadaje komuś pytanie z bardzo przejętą miną.

"Był taki program "100 pytań do". I ja się tam produkowałem. Wczesne lata 90." - napisał 52-letni dziennikarz.

Z komentarzy wynika, że nie mógł sprawić większej radości swoim followersom. Komentujący post nie są zgodni jedynie co do tego, czy Meller w owych wczesnych latach 90. był znanym adeptem Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, czy też - za sprawą burzy włosów - zaprzysięgłym fanem Zbigniewa Wodeckiego.

Jeden z internautów dostrzegł jeszcze inne podobieństwo, do Tyriona Lannistera. Ale takiego po bitwie.

"100 pytań do..." to jeden z pierwszych w polskiej telewizji programów typu talk-show. Emitowano go w latach 1988-1995. Formuła była prosta - zaproszonego do studia gościa przepytywali znajdujący się na widowni dziennikarze. Meller mógł mieć wtedy nieco ponad 20 lat.

Dziś prowadzi m.in. na antenie TVN24 magazyn kulturalny "Drugie Śniadanie Mistrzów". Rozmawiając ze swoimi gośćmi występuje w o wiele mniej formalnym outficie niż wtedy.



