Marcin Dorociński ostrzega przed oszustem, który się pod niego podszywa

Marcin Dorociński zaapelował do swoich fanów o to, by nie odpowiadali na wiadomości, które dostają od niego na Instagramie. Jak się okazuje, nie wysyła ich aktor, tylko oszust, który założył fałszywe konto gwiazdora i się pod niego podszywa.

"Kochani! Jakiś zły człowiek i oszust podszywa się pode mnie na Instagramie! Proszę nie odpowiadać na jego wiadomości - to nie jest moje konto i to nie ja z Wami koresponduje?" - napisał Dorociński na Instagramie w czwartek, 4 czerwca, wieczorem. Aktor zamieścił również zdjęcie fałszywego konta, założonego przez osobę, która się za niego podawała.



Na pokazanym przez aktora profilu znalazły się jego zdjęcia. Po apelu Dorocińskiego część jego fanów sugerowała, że nowy profil jest być może kontem założonym przez jego wielbiciela. Wiele gwiazd oprócz prywatnych i oficjalnych profili ma bowiem w mediach społecznościowych swoje fancluby. Dorociński wykluczył jednak taką możliwość.



Ten człowiek pisze, że jest mną" - stwierdził aktor i zapowiedział, że nie nie zostawi tej sprawy. "Proszę o pomoc w zbanowaniu tego konta. Ostrzegam przed tym kontem i ostrzegam człowieka, który je założył. Sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich organów w związku z naruszeniem moich dóbbr osobistych".

Fani przyszli prawdziwemu Dorocińskiemu z pomocą i konto oszusta zostało zablokowane.