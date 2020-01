Marcin Dorociński o filmie "Psy 3": Linda i Pazura cieszyli się jak pierwszaki

Kreowany przez Bogusława Lindę "Franz" Maurer ma konkurencję. Jest nią postać policjanta grana przez Marcina Dorocińskiego. Niepokornego twardziela, który ma własny kodeks moralny. Film "Psy 3. W imię zasad" trafi na ekrany polskich kin w piątek, 17 stycznia.

Marcin Dorociński na premierze filmu "Psy 3. W imię zasad" /Baranowski / AKPA

Gdy po odsiedzeniu 25 lat Franz Maurer wychodzi z więzienia, szybko odnajduje dawnego kolegę Waldka "Nowego" Morawca (Cezary Pazura). Ten poszukuje swojego niedawno zaginionego syna. Franz postanawia pomóc "Nowemu". Policja umywa od tej sprawy ręce. Wsparcia szukają u "Wita", twardego gliniarza z mocnym kodeksem honorowym.

"Myślę, że Wit jest trochę podobny do Franza z pierwszej części 'Psów'. Jest bezpośredni, szybko działa, nie zawaha się przed użyciem siły, przed nagięciem regulaminu. Ale wszystko to robi w dobrej wierze, żeby sprawiedliwość zatriumfowała" - powiedział PAP Life Dorociński.

Jednak taki sposób bycia przysparza "Witowi" wrogów w policji. Jego urokowi ulega natomiast młoda dziewczyna (Dominika Walo), którą poznaje w trakcie śledztwa. Szybko zostają parą.

"Te dwie postaci i Wit, i Ola są takie, że właściwie same nie wiedzą, czego w życiu szukają" - komentuje Dorociński.

A jak wspomina pracę na planie filmu?

"To było zachwycające patrzeć, jak aktorzy ze starych 'Psów', Czarek czy Bogusław, byli przygotowani, zmobilizowani. A przecież oni nic nie musieli, są uwielbiani. Na planie cieszyli się jak pierwszaki" - wspomina gwiazdor.

Gdy w 1992 roku "Psy" trafiły do kin, Dorociński był nastolatkiem. Przyznaje, że nie miał wtedy wyrobionego gustu. Ale czuł, że wszystko w tym filmie jest inne od tego, co widział do tej pory w polskim kinie.

"To wielka przygoda spotkać się po latach z panami, których oglądałem jako młodzieniec" - stwierdza.

Nowością dla Dorocińskiego nie była współpraca z Władysławem Pasikowskim, reżyserem i scenarzystą "Psów". Wcześniej kooperowali przy "Jacku Strongu" oraz "Pitbullu. Ostatnim psie".

"Psy 3. W imię zasad" można oglądać w kinach od 17 stycznia.