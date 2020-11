Marcin Dorociński jest dumny! David Beckham zachwyca się serialem "Gambit królowej"

Serial "Gambit królowej" uchodzi za jedną z najlepszych produkcji, jaką można obecnie oglądać na Netfliksie. Świetne recenzje zbiera grająca główną rolę Anya Taylor-Joy, zachwyty budzi też kreacja Marcina Dorocińskiego.

Marcin Dorociński, Vasily Borgov i Anya Taylor-Joy w serialu Netflixa "Gambit królowej", fot. Phil Bray /PA Images / Agencja FORUM

Polski aktor, który wciela się w tym serialu w rolę genialnego radzieckiego szachisty, niedawno dziękował na Instagramie widzom za nadsyłane mu pochwały, zachwyty i wyrazy uznania.



Reklama

W piątek, 6 listopada, rano pokazał na swoim profilu, że do grona fanów "Gambitu królowej" należy słynny angielski piłkarz David Beckham.

"Bend it like Beckham! Davidowi też się podoba" - napisał na Instagramie w piątek przed południem Marcin Dorociński.

Ten lakoniczny post aktor zilustrował zdjęciami z Instagrama Davida Beckhama, który - jak wynika z relacji piłkarza - oglądał "Gambit królowej" w czwartkowy wieczór.



Wśród kadrów z serialu, które pokazał na swoim profilu były piłkarz, są te, na którym widać Dorocińskiego. Beckham jest wyraźnie zachwycony tą produkcją, bo zdjęcia opatrzył komentarzami "wow" oraz "beautiful production and so beautifully shot".

Instagram Post

Zdanie "Bend it like Beckham", którego użył Dorociński, to tytuł komedii z 2002 roku, która w Polsce nosiła tytuł "Podkręć jak Beckham. Film opowiadał o mieszkającej w Londynie młodej Hindusce, która postanowiła zostać zawodową piłkarką. W rolach głównych wystąpili w nim Parminder Nagra, Keira Knightley i Jonathan Rhys Meyers.

Pod wpisem aktora pojawiło się mnóstwo komentarzy, z których wynikało, że zachwyty Beckhama podziela wielu kinomanów.



"Drugoplanowa, brylantowa rola, przyciągająca w kadrze uwagę na równi z główną bohaterką. Jestem pod wielkim wrażeniem i najserdeczniej gratuluję" - czytamy w jednym z nich.



Inna internautka chwaliła Dorocińskiego za to, że wykonał wspaniałą pracę nad sposobem mówienia swojej postaci. "Jestem po filologii rosyjskiej i nie mogę wyjść z podziwu, jak pięknie pan mówi po rosyjsku" - napisała.

Fani Dorocińskiego gratulują mu roli Borgova, wychwalają jego talent i twierdzą, że jest aktorem światowej klasy. Wśród tych, którzy obejrzeli już "Gambit królowej", trudno znaleźć kogoś, komu ten serial się nie podobał.

Wideo Gambit królowej | Oficjalny zwiastun | Netflix