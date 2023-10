Maraton Halloween 2023: Cztery horrory w blisko stu kinach w Polsce

"Slotherhouse: Leniwa śmierć", czyli krwawa jatka na uniwerku

"Slotherhouse: Leniwa śmierć" to opowieść o tym, jak Emily Young (w tej roli Lisa Ambalavanar), studentka ostatniego roku, pragnie za wszelką cenę wygrać wybory na prezeskę studenckiego bractwa. Chcąc zdobyć popularność, adoptuje uroczego leniwca o imieniu Alfa. W założeniach ma on się stać maskotką i gwarancją sukcesu. Wkrótce studencką społecznością wstrząsa seria makabrycznych morderstw. Krwawe ślady prowadzą do Alfy. Czy w sercu tak słodkiej istoty może kryć się żądza mordu? Niemożliwe? A jednak...

"Slotherhouse: Leniwa śmierć" wyreżyserował Matthew Goodhue ("Woe"). W horrorze wystąpili, m. in.: Lisa Ambalavanar ("Titans", "The A List"), Stefan Kapicic ("Deadpool", "Demeter: Przebudzenie zła", "Better Call Saul" - serial), Sydney Craven ("Smakosz: Odrodzenie"), Olivia Rouyre ("American Horror Stories", "Scary Story").

"Gra w opętanie", czyli psychopaci w internacie

Bohaterkami "Gry w opętanie" są uczennice: Samantha (w tej roli Madison Baines) i Clara (Georgia Acken), które w towarzystwie nauczycielki spędzają Święta Bożego Narodzenia w położonym na odludziu szkolnym internacie i stają oko w oko z grupą fanatycznych morderców, którzy w tej zacisznej okolicy zamierzają przeprowadzić krwawy rytuał wezwania demona. Psychopaci nie spodziewają się jednak, że dwie nastolatki mogą okazać się bardzo trudnymi przeciwniczkami. Czy dojdzie do rozlewu krwi?

"Grę w opętanie" wyreżyserowała Jenn Wexler. W filmie zagrali, m. in.: Mena Massoud ("Aladyn", "Jack Ryan" - serial, "W królewskim stylu"), Olivia Scott Welch ("Szczęściarz Hank" - serial, "Ulica strachu"), Gus Kenworthy ("American Horror Story" - serial, "Olimpijska miłość"), Chloe Levine ("The Society", "King Jack", "Trinkets", "Innocence").

"Obserwowany", czyli duch dziecka

"Obserwowany" to historia oparta na faktach. Rozpoczyna się w chwili, gdy artysta komiksowy Adam (Evan Turner) wdaje się w sieci w utarczkę słowną z internetowymi trollami. Wkrótce po tym artysta doświadcza "paraliżu sennego", a w Internecie zaczyna dostawać coraz bardziej złowrogie treści. Co więcej, dochodzi do wniosku, że nawiedza go duch martwego dziecka o imieniu David. Zachęcony przez swojego szefa do kontynuowania internetowej rozmowy, Adam powoli traci kontrolę nad tym, co jest w Internecie i doświadcza w rzeczywistości, która go otacza...

Wideo OBSERWOWANY I ZWIASTUN I film oparty na faktach, w kinach na Halloween 🎃

"Obserwowanego" wyreżyserował Phil McPhail ("Woe"). W horrorze wystąpili m.in.: Evan Turner, Mike Van Waes.



"Piła X", czyli powrót do przeszłości

Psychopatyczny morderca John Kramer (Tobin Bell) powraca wraz z nowymi śmiertelnymi pułapkami. W " Pile X" fani poznają nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyruszy do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą jednak, że zadarli z człowiekiem, który akurat w kwestiach zadawania bólu jest ekspertem. John zabiera się do pracy, konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek. Lekarze bez serca zostają poddani terapii szokowej, stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Film wyreżyserował Kevin Greutert ("Piła 6", "Piła 3D", "Klątwa Jessabelle") W obsadzie znaleźli się: Tobin Bell ("Piła" - cykl, "Boogeyman", "Firma", "Chłopcy z ferajny"), Synnove Macody Lund ("Dziewczyna w sieci pająka", "Łowcy głów", "Nielegalni" - serial) oraz Michael Beach ("Aquaman", "Synowie Anarchii" - serial, "Władza", "Dzień patriotów").

