"Jestem chętna" - przyznała Streep. "Będę musiała przebadać wcześniej kolana, ale jeśli tylko zainteresuje mnie pomysł, piszę się na to". Powrót aktorki nie byłby jednak prostą sprawą, także z racji fabularnych. W sequelu "Mamma Mia! Here We Go Again" z 2018 roku okazuje się, że Donna, w którą wcieliła się Streep, zmarła. Sama aktorka pojawia się na ekranie dosłownie na chwilę.

Producentka Judy Craymer przyznała, że decyzja o uśmierceniu Donny spotkała się z niezadowoleniem fanów. "[Meryl] była niepewna co do realizacji kolejnej części, bo zwykle nie występuje w sequelach. [...] Wiem jednak, że z chęcią wróciła, żeby nakręcić swoje sceny do 'Here We Go Again'. Czuła miłość wokół siebie i radość z ponownego spotkania ze wszystkimi, więc myślę, że jest otwarta na trzeci film".

W przeszłości aktorka mówiła, że myślała ewentualnym powrocie. "Powiedziałam Judy, by wymyśliła jakiś sposób na powrót Dony. [...] Możemy to zrobić, jak w operze mydlanej: Donna nagle wraca i oznajmia, że zmarła to jej siostra bliźniaczka".

Wcześniej chęć powrotu wyraziły inne gwiazdy musicalu: Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Dominic Cooper i Stellan Skarsgård.

"Mamma Mia!" weszła do kin w czerwcu 2008 roku. Jej sequel o podtytule "Here We Go Again" debiutował w lipcu 2018 roku.

