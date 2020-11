"Mały topór": Antologia filmów Steve'a McQueena w HBO GO

Antologia "Mały topór" to pięć filmów w reżyserii zdobywcy Oscara Steve'a McQueena, opowiadających o afrokaraibskiej społeczności mieszkającej w Londynie. Pierwszy film już od 16 listopada dostępny jest w HBO GO.

Kadr z filmu "Mały topór: Mangrove" /materiały prasowe

Bohaterami filmów wchodzących w skład antologii Mały topór, których akcja toczy się od późnych lat 60. do połowy lat 80. XX wieku, są członkowie londyńskiej afrokaraibskiej społeczności, którzy pomimo panującego rasizmu oraz dyskryminacji uporem i wytrwałością ukształtowali swoje życie. Wydarzenia wszystkich części antologii osadzone są w przeszłości, ale poruszane w nich wątki nadal pozostają aktualne. Mały topór to pochwała radości, piękna, miłości, przyjaźni, więzi rodzinnych, muzyki oraz kuchni afrokaraibskiej społeczności, a każdy film w inny sposób podkreśla ich sukcesy, niosąc nadzieję i optymizm.

Jak wyjaśnia Steve McQueen: "Pomysł na antologię Mały topór narodził się 11 lat temu. Początkowo miał być to serial telewizyjny, ale potem uświadomiłem sobie, że każda z tych historii może stać się niezależnym filmem będącym częścią większego cyklu. Bohaterami antologii filmowej są członkowie afrokaraibskiej społeczności w Londynie. W kolejnych odsłonach poznajemy ich doświadczenia, które potwierdzają, że pomimo wielu przeciwności, udało się im osiągnąć w życiu ogromny sukces".

"Pomimo, że akcja wszystkich pięciu filmów jest osadzona od późnych lat 60. do połowy lat 80., poruszane w nich problemy nic nie straciły ze swojej aktualności. Wątki są osadzone w przeszłości, ale można równie dobrze odnieść je do naszej teraźniejszości. Są bardzo celnym komentarzem na temat naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, do której dążymy" - dodał McQueen.

Pierwszy film antologii "Mały topór" - o podtytule "Mangrove" - od 16 listopada jest już dostępny w HBO GO. Premiery kolejnych filmów odbywać się będą co tydzień, w poniedziałki.