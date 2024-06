Mały krok dla Deadpoola, wielki dla Disneya. Nowy film Marvela z kategorią wiekową R

Tak wysoka kategoria wiekowa wynika z obecności w filmie dosadnej, krwawej przemocy, elementów gore oraz dwuznacznych komentarzy i wulgaryzmów. Inaczej — w filmie znajdzie się wszystko, do czego Deadpool przyzwyczaił swoich fanów.

Dla Kinowego Uniwersum Marvela może być to jednak mała rewolucja. Jeszcze żadna produkcja studia nie była skierowana głównie do dorosłego odbiorcy. Poprzednie filmy o Deadpoolu także otrzymały kategorię R, a jego fani obawiali się, że wraz z przejściem do serii należącej do wytwórni Disneya pazurki pyskatego najemnika zostaną spiłowane. Jak wielokrotnie zapewniali jego twórcy, tak się jednak nie stało.

Wideo "Deadpool & Wolverine" [trailer 2]

Zaskoczony swobodą, jaką otrzymał od Disneya, był Ryan Reynolds, gwiazdor produkcji. "Jestem z nich naprawdę dumny" - mówił w rozmowie z Variety w maju 2024 roku. "Dodaje to zupełnie nowego koloru samej wytwórni i osobom, którym od zawsze dostarczała ona rozrywki. Byłem zaskoczony, że pozwolili nam pójść w mocną kategorię R, ale jednocześnie bardzo wdzięczny. Tego filmu nie można było nakręcić w inny sposób".

"Deadpool & Wolverine": Co wiemy o filmie?

Fabuła skupi się na Deadpoolu (Ryan Reynolds), który zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Z polecenia pilnującej porządku w multiwersum agencji TVA (znanej z serialu "Loki") ruszy w podróż po alternatywnych rzeczywistościach. Na swojej drodze napotka wielu bohaterów z poprzednich adaptacji filmów Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Obaj zawiążą trudny sojusz w celu uratowania swoich światów.

Reżyser Shawn Levy zapewnia, że film "Deadpool & Wolverine" — podobnie jak dwie poprzednie części cyklu — będzie pełen brutalnej przemocy i czarnego humoru, czyli elementów, za które fani pokochali tę serię.

Premiera filmu "Deadpool & Wolverine", jedynej pełnometrażowej produkcji Marvela w tym roku, zaplanowana jest na 26 lipca 2024 roku.